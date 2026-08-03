3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

हिरोशिमा दिवस: 81 साल बाद भी बड़ा सबक, आज किसी शहर पर हो जाए परमाणु हमला, तो भारत कितना तैयार?

Hiroshima Nuclear Attack: हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों को बरसों बीत गए। 6 अगस्त 1945 के उस भयावह साल को बीते 81 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन इतने साल बाद भी उनकी दुनिया परमाणु खतरे से जूझ रही है। ऐसे में बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच जानिए भारत की परमाणु सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और रेडिएशन इमरजेंसी कितनी मजबूत है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Sanjana Kumar

Aug 03, 2026

Hiroshima Nuclear Attack

Hiroshima Nuclear Attack: 6 अगस्त 2026 को हिरोशिमा परमाणु बम हमला हुए 81 साल पूरे, आज भी बड़ा सबक। (AI Creative)

Hiroshima Nuclear Attack: 6 अगस्त 1945… सुबह 8 बजकर 15 मिनट। जापान के शहर हिरोशिमा पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया गया। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर आग और विकिरण की चपेट में आ गया। लाखों लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल गया।

6 अगस्त 2026 को हिरोशिमा की इस मानव त्रासदी वाली भयावह घटना को 81 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन इतने साल बाद भी हिरोशिमा सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक चेतावनी है। ऐसे समय में जब कई देश अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और वैश्विक तनाव बना हुआ है, सवाल यह है कि क्या भारत किसी परमाणु या रेडियोलॉजिकल आपदा से निपटने के लिए तैयार है?

हिरोशिमा, जिसने दुनिया बदल दी

6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने 'Little Boy' नाम का यूरेनियम आधारित परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया। लगभग तीन दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। इन दोनों हमलों में 1945 के अंत तक लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी। बाद के वर्षों में हजारों लोग विकिरण से जुड़ी बीमारियों और कैंसर के कारण भी मारे गए।

आज दुनिया के पास कितने परमाणु हथियार?

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग 12,200 से अधिक परमाणु वारहेड मौजूद हैं। इनमें सबसे अधिक अमेरिका और रूस के पास हैं, जबकि चीन, भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया और इजरायल भी परमाणु क्षमता वाले देशों में शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हथियारों की संख्या भले पहले से कम हुई हो, लेकिन आधुनिक परमाणु हथियार पहले की तुलना में अधिक सटीक और शक्तिशाली हैं।

जानिए भारत की नीति क्या है?

भारत 'No First Use (NFU)' नीति का पालन करने की घोषणा कर चुका है। इसका अर्थ है कि भारत पहले परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन यदि उस पर परमाणु हमला होता है तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत की परमाणु कमान और नियंत्रण व्यवस्था नागरिक नेतृत्व के अधीन है।

अगर परमाणु आपदा हो जाए तो क्या होगा?

विशेषज्ञों के मुताबिक परमाणु विस्फोट के तीन बड़े प्रभाव होते हैं-

1- अत्यधिक ताप और विस्फोट
2- विकिरण (Radiation), विकिरण के कारण कैंसर, जन्म दोष और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं वर्षों तक बनी रह सकती हैं।
3- लंबे समय तक पर्यावरण और स्वास्थ्य पर असर

जानिए क्या भारत तैयार है?

भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपदाओं से निपटने के लिए दिशा-निर्देश बनाए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने Nuclear and Radiological Emergency Guidelines जारी की हैं। देश में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की विशेष टीमें, परमाणु ऊर्जा विभाग और अन्य एजेंसियां ऐसी परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल भी करती हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि आम लोगों में जागरुकता अभी भी सीमित है और स्थानीय स्तर पर तैयारी को और मजबूत करने की जरूरत है।

भारत को क्या सीखना चाहिए?

  • बड़े शहरों में नियमित आपदा अभ्यास
  • आम नागरिकों के लिए रेडियोलॉजिकल सुरक्षा संबंधी जागरूकता
  • अस्पतालों की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाना
  • शुरुआती चेतावनी और आपात संचार व्यवस्था को मजबूत करना
  • वैज्ञानिक अनुसंधान और आपदा प्रबंधन संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय
  • हिरोशिमा हमें क्या सिखाता है?

हिरोशिमा केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि शांति, कूटनीति और मानव जीवन की कीमत का प्रतीक है। आज जब दुनिया नई तकनीकों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के दौर से गुजर रही है, हिरोशिमा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि परमाणु युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।81 साल बाद भी हिरोशिमा सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है। यह याद दिलाता है कि विज्ञान का उपयोग मानवता की रक्षा के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। भारत ने आपदा प्रबंधन और परमाणु सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन बदलते वैश्विक परिदृश्य में तैयारी, जागरुकता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को लगातार मजबूत करना जरूरी रहेगा।

इलाज से पहले घंटों और महीनों तक इंतजार… क्या भारत ‘वेटिंग हेल्थ सिस्टम’ की ओर बढ़ रहा है?

ये भी पढ़ें
Hospital Waiting Time in India health alert

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Aug 2026 12:05 pm

Published on:

03 Aug 2026 12:05 pm

Hindi News / Patrika+ / हिरोशिमा दिवस: 81 साल बाद भी बड़ा सबक, आज किसी शहर पर हो जाए परमाणु हमला, तो भारत कितना तैयार?

पत्रिका लाइव अपडेट

Datia Election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव में BJP-Congress के बीच कांटे की टक्कर, जाने कौन चल रहा है आगे

Datia Election Result 2026 Live
दतिया

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

जलवायु संकट से लड़ाई में आदिवासियों का पारंपरिक ज्ञान क्यों बन रहा सबसे बड़ा हथियार?

Indigenous Knowledge and Climate Change
Patrika+

ग्लासगो में भारतीय बेटियों ने मचाई धूम, जानिए कौन-कौन बनीं चैंपियन

Glasgow CWG 2026 India Medal Winners
Patrika+

जर्मनी की कारों पर क्यों छाया है संकट का बादल? कौन सा देश बना नया बादशाह? जानिए

Made in Germany
Patrika+

AI के दौर में करियर के लिए सबसे कीमती साबित हो सकती हैं ये Skills, खुद को ऐसे करें तैयार

AI vs human
Patrika+

अगर सरकार जमीन अधिग्रहण करे तो किसान को मुआवजा कैसे मिलता है? पूरी कानूनी जानकारी

Land Acquisition Compensation India
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.