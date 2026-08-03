हिरोशिमा दिवस: 81 साल बाद भी बड़ा सबक, आज किसी शहर पर हो जाए परमाणु हमला, तो भारत कितना तैयार?

Hiroshima Nuclear Attack: 6 अगस्त 2026 को हिरोशिमा परमाणु बम हमला हुए 81 साल पूरे, आज भी बड़ा सबक। (AI Creative)
Hiroshima Nuclear Attack: 6 अगस्त 1945… सुबह 8 बजकर 15 मिनट। जापान के शहर हिरोशिमा पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया गया। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर आग और विकिरण की चपेट में आ गया। लाखों लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल गया।
6 अगस्त 2026 को हिरोशिमा की इस मानव त्रासदी वाली भयावह घटना को 81 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन इतने साल बाद भी हिरोशिमा सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक चेतावनी है। ऐसे समय में जब कई देश अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और वैश्विक तनाव बना हुआ है, सवाल यह है कि क्या भारत किसी परमाणु या रेडियोलॉजिकल आपदा से निपटने के लिए तैयार है?
6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने 'Little Boy' नाम का यूरेनियम आधारित परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया। लगभग तीन दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। इन दोनों हमलों में 1945 के अंत तक लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी। बाद के वर्षों में हजारों लोग विकिरण से जुड़ी बीमारियों और कैंसर के कारण भी मारे गए।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग 12,200 से अधिक परमाणु वारहेड मौजूद हैं। इनमें सबसे अधिक अमेरिका और रूस के पास हैं, जबकि चीन, भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया और इजरायल भी परमाणु क्षमता वाले देशों में शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हथियारों की संख्या भले पहले से कम हुई हो, लेकिन आधुनिक परमाणु हथियार पहले की तुलना में अधिक सटीक और शक्तिशाली हैं।
भारत 'No First Use (NFU)' नीति का पालन करने की घोषणा कर चुका है। इसका अर्थ है कि भारत पहले परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन यदि उस पर परमाणु हमला होता है तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत की परमाणु कमान और नियंत्रण व्यवस्था नागरिक नेतृत्व के अधीन है।
विशेषज्ञों के मुताबिक परमाणु विस्फोट के तीन बड़े प्रभाव होते हैं-
1- अत्यधिक ताप और विस्फोट
2- विकिरण (Radiation), विकिरण के कारण कैंसर, जन्म दोष और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं वर्षों तक बनी रह सकती हैं।
3- लंबे समय तक पर्यावरण और स्वास्थ्य पर असर
भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपदाओं से निपटने के लिए दिशा-निर्देश बनाए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने Nuclear and Radiological Emergency Guidelines जारी की हैं। देश में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की विशेष टीमें, परमाणु ऊर्जा विभाग और अन्य एजेंसियां ऐसी परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल भी करती हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि आम लोगों में जागरुकता अभी भी सीमित है और स्थानीय स्तर पर तैयारी को और मजबूत करने की जरूरत है।
हिरोशिमा केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि शांति, कूटनीति और मानव जीवन की कीमत का प्रतीक है। आज जब दुनिया नई तकनीकों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के दौर से गुजर रही है, हिरोशिमा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि परमाणु युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।81 साल बाद भी हिरोशिमा सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है। यह याद दिलाता है कि विज्ञान का उपयोग मानवता की रक्षा के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। भारत ने आपदा प्रबंधन और परमाणु सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन बदलते वैश्विक परिदृश्य में तैयारी, जागरुकता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को लगातार मजबूत करना जरूरी रहेगा।
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