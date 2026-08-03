हिरोशिमा दिवस: 81 साल बाद भी बड़ा सबक, आज किसी शहर पर हो जाए परमाणु हमला, तो भारत कितना तैयार?

हिरोशिमा केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि शांति, कूटनीति और मानव जीवन की कीमत का प्रतीक है। आज जब दुनिया नई तकनीकों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के दौर से गुजर रही है, हिरोशिमा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि परमाणु युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।81 साल बाद भी हिरोशिमा सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है। यह याद दिलाता है कि विज्ञान का उपयोग मानवता की रक्षा के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। भारत ने आपदा प्रबंधन और परमाणु सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन बदलते वैश्विक परिदृश्य में तैयारी, जागरुकता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को लगातार मजबूत करना जरूरी रहेगा।