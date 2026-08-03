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Kitchen Hacks : क्या आपका किचन, स्पंज टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदा है? जानिए इसे बदलने और साफ रखने का सही तरीका

Kitchen tricks: किचन स्पंज में टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं! जानिए फूड सेफ्टी ऑफिसर की सलाह स्पंज को कब बदलना चाहिए, इसे डिसइन्फेक्ट करने के 3 आसान तरीके और किचन हाइजीन टिप्स।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 03, 2026

Bacteria

टॉयलेट सीट से भी गंदा है आपका स्पंज?! ( AI)

किचन को घर का सबसे पवित्र और साफ हिस्सा माना जाता है। हम अपने परिवार की सेहत के लिए ताजा खाना बनाते हैं, बर्तन चमकाते हैं और किचन स्लैब को लगातार पोंछते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्पंज से आप बर्तन और किचन की सफाई कर रहे हैं, वही स्पंज आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है? हाल ही में सूक्ष्मजीव वैज्ञानिकों (Microbiologists) ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है आपके किचन में इस्तेमाल होने वाले स्पंज में घर की टॉयलेट सीट से भी अधिक बैक्टीरिया हो सकते हैं। यह सुनकर भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन यह एक कड़वी वैज्ञानिक सच्चाई है। आइए गहराई से समझते हैं कि स्पंज में इतने रोगाणु क्यों पनपते हैं, इन्हें कब बदलना चाहिए और किचन हाइजीन को बनाए रखने के लिए कौन से कदम उठाने जरूरी हैं।

किचन स्पंज बैक्टीरिया का अड्डा क्यों बन जाता है?

किचन स्पंज की बनावट ऐसी होती है कि यह पानी और हवा को आसानी से सोख लेता है। जब आप इससे बर्तन या स्लैब साफ करते हैं, तो इसमें निम्नलिखित चीजें जमा हो जाती हैं:

  • लगातार नमी (Moisture): बैक्टीरिया को पनपने के लिए नमी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और स्पंज लगभग हमेशा गीला रहता है।
  • खाने के बारीक कण (Food Particles): बर्तनों से चिपका खाना स्पंज के छोटे-छोटे छिद्रों में फंस जाता है, जो बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करता है।
  • कमरे का तापमान (Warmth): रसोई का गर्माहट भरा माहौल सूक्ष्मजीवों की संख्या को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है।

इन अनुकूल परिस्थितियों के कारण स्पंज में ई-कोलाई (E. coli), साल्मोनेला (Salmonella), और कैम्पिलोबैक्टर (Campylobacter) जैसे खतरनाक बैक्टीरिया तेजी से अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। जब आप उसी स्पंज से बर्तनों को धोते हैं, तो ये बैक्टीरिया साफ बर्तनों, स्लैब और अंततः आपके खाने तक पहुंच जाते हैं, जिससे फूड प्वाइज़निंग और पेट के इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है।

When to Replace : स्पंज को कब बदल देना चाहिए?

बहुत से लोग एक ही स्पंज का इस्तेमाल महीनों तक करते रहते हैं जब तक कि वह पूरी तरह टूट कर बिखर न जाए। फूड सेफ्टी रिर्पोट्स के मुताबिक यह तरीका सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। आपको स्पंज नीचे दी गई स्थितियों में तुरंत बदल देना चाहिए:

  • 1 से 2 हफ्ते के भीतर: अगर आप स्पंज का रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिना किसी खराबी के इंतजार किए इसे अधिकतम 7 से 14 दिनों में फेंक दें और नया स्पंज निकालें।
  • दुर्गंध आने पर (Smell): यदि स्पंज से खट्टी या अजीब सी बदबू आने लगे, तो यह इस बात का सीधा संकेत है कि इसमें करोड़ों बैक्टीरिया जन्म ले चुके हैं।
  • टेक्सचर खराब होने पर: जब स्पंज का फाइबर फटने लगे, रंग उड़ जाए या वह घिस जाए, तो समझ लें कि अब यह सफाई करने के बजाय केवल गंदगी फैलाएगा।

How to Disinfect: स्पंज को Germ Free और साफ कैसे रखें?

नया स्पंज बदलने से पहले, जो स्पंज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे रोज डिसइन्फेक्ट (कीटाणुरहित) करना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप इन असरदार तरीकों को अपना सकते हैं:

माइक्रोवेव विधि (Microwave Method) : यह बैक्टीरिया को मारने का सबसे तेज और आसान तरीका है

  • स्पंज को पानी से पूरी तरह गीला करें (सूखा स्पंज माइक्रोवेव में आग पकड़ सकता है)।
  • इसे 1 से 2 मिनट के लिए हाई पावर पर माइक्रोवेव करें।
  • यह प्रक्रिया स्पंज में मौजूद 99% बैक्टीरिया और फंगस को खत्म कर देती है।
  • उबलते पानी का तरीका (Boiling Water) : एक छोटे बर्तन में पानी को तेज उबालें।
  • स्पंज को उबलते पानी में डालें और लगभग 5 मिनट तक उबलने दें।
  • इसके बाद इसे निकालकर ठंडा होने दें और निचोड़कर सुखाएं।
  • ब्लीच सॉल्यूशन (Bleach Solution) : 1 लीटर पानी में आधा चम्मच लिक्विड क्लोरीन ब्लीच मिलाएं।
  • इसमें स्पंज को 5 मिनट के लिए डुबोकर रखें और फिर साफ पानी से धो लें।

ध्यान दें: स्पंज को साफ करने के बाद उसे कभी भी सिंक के अंदर या साबुन के पानी में पड़ा न रहने दें। इस्तेमाल के बाद इसे कसकर निचोड़ें और किसी जालीदार स्टैंड पर रखें ताकि हवा से यह जल्दी सूख सके।

Smart Kitchen Tips : फूड सेफ्टी के अन्य महत्वपूर्ण नियम

स्पंज को साफ रखने के अलावा, किचन में क्रॉस-कंटामिनेशन (Cross-contamination) से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें:

  • कच्चे मांस के लिए स्पंज न अपनाएं: अगर किचन स्लैब पर कच्चे चिकन, मीट या मछली का रस गिरा है, तो उसे किचन स्पंज से कभी न पोंछें। इसके लिए डिस्पोजेबल पेपर टॉवल का इस्तेमाल करें और उसे तुरंत कूड़ेदान में फेंक दें।
  • बर्तनों और स्लैब के लिए अलग कपड़ा: बर्तन धोने के लिए अलग स्पंज और किचन स्लैब पोंछने के लिए अलग माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें।
  • विकल्पों पर विचार करें: पारंपरिक स्पंज की जगह सिलिकॉन स्क्रबर (Silicone Scrubbers) या लकड़ी/प्लास्टिक के ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं और इनमें स्पंज की तरह बैक्टीरिया आसानी से नहीं घर बना पाते।

रसोई की स्वच्छता केवल बर्तनों के चमकने से तय नहीं होती, बल्कि उन साधनों की सफाई से तय होती है जिनसे हम काम करते हैं। किचन स्पंज भले ही एक छोटी और सस्ती चीज़ लगे, लेकिन यह आपके परिवार की सेहत पर बड़ा असर डाल सकती है। फूड सेफ्टी ऑफिसर की इस चेतावनी को गंभीरता से लें अपने स्पंज को रोज डिसइन्फेक्ट करें, हर 1-2 हफ्ते में बदलें और बीमारी फैलाने वाले इन अनदेखे दुश्मनों से अपनी रसोई को सुरक्षित रखें।

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Updated on:

03 Aug 2026 12:59 pm

Published on:

03 Aug 2026 12:59 pm

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