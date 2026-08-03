Kitchen Hacks : क्या आपका किचन, स्पंज टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदा है? जानिए इसे बदलने और साफ रखने का सही तरीका

किचन को घर का सबसे पवित्र और साफ हिस्सा माना जाता है। हम अपने परिवार की सेहत के लिए ताजा खाना बनाते हैं, बर्तन चमकाते हैं और किचन स्लैब को लगातार पोंछते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्पंज से आप बर्तन और किचन की सफाई कर रहे हैं, वही स्पंज आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है? हाल ही में सूक्ष्मजीव वैज्ञानिकों (Microbiologists) ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है आपके किचन में इस्तेमाल होने वाले स्पंज में घर की टॉयलेट सीट से भी अधिक बैक्टीरिया हो सकते हैं। यह सुनकर भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन यह एक कड़वी वैज्ञानिक सच्चाई है। आइए गहराई से समझते हैं कि स्पंज में इतने रोगाणु क्यों पनपते हैं, इन्हें कब बदलना चाहिए और किचन हाइजीन को बनाए रखने के लिए कौन से कदम उठाने जरूरी हैं।