सरकारी जमीन पर वर्षों से बसे लोगों के क्या हैं अधिकार? आबादी भूमि, पट्टा, कब्जा और बेदखली के पूरे नियम

गांवों में जिस भूमि पर लोगों के मकान बने होते हैं, उसे सामान्यतः आबादी भूमि कहा जाता है, और कई राज्यों के अपने-अपने राजस्व कानूनों में पुराने समय से बसे परिवारों को इस पर कुछ विशेष संरक्षण मिलता है। बशर्ते उनका नाम सरकारी रिकॉर्ड (खतौनी/खसरा) में दर्ज हो। पट्टा सरकार या पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया कानूनी भूमि-उपयोग अधिकार है, और पट्टाधारक की स्थिति सिर्फ कब्जाधारी से कहीं ज्यादा मजबूत मानी जाती है। वैध कब्जे की पहचान है सरकार या पंचायत की अनुमति, पट्टा या आवंटन आदेश, और रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना। इसके विपरीत, बिना अनुमति का कब्जा, रिकॉर्ड में नाम न होना, या सार्वजनिक उपयोग वाली जमीन पर अतिक्रमण यह सब अवैध कब्जे की श्रेणी में आता है।