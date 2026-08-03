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सरकारी जमीन पर वर्षों से बसे लोगों के क्या हैं अधिकार? आबादी भूमि, पट्टा, कब्जा और बेदखली के पूरे नियम

Government Land Encroachment Laws : सरकारी या ग्राम समाज की जमीन पर वर्षों से बसे लोगों के कानूनी अधिकार जानें। परिसीमा अधिनियम, 30 साल की सीमा, जगपाल सिंह मामला और पट्टा व नियमितीकरण के नियम।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Aug 03, 2026

Government Land Encroachment Laws

Government Land Encroachment Laws

गांवों और कस्बों में अक्सर ऐसे परिवार मिल जाते हैं जो वर्षों से सरकारी या ग्राम समाज की जमीन पर मकान बनाकर रह रहे होते हैं। कई लोग पीढ़ियों से उसी जगह पर बसे हैं, लेकिन उनके पास जमीन के स्वामित्व से जुड़े स्पष्ट दस्तावेज नहीं होते। ऐसे में सवाल उठता है। क्या लंबे समय से रहने भर से जमीन पर अधिकार मिल जाता है? सरकार कब ऐसी जमीन खाली करा सकती है, और किन परिस्थितियों में कब्जा नियमित (Regularize) हो सकता है? इन सवालों के जवाब जमीन के प्रकार, कब्जे की प्रकृति और कानून के सटीक प्रावधानों पर निर्भर करते हैं और असल कानूनी स्थिति अक्सर आम धारणा से कहीं ज्यादा सख्त होती है।

सरकारी जमीन वह भूमि होती है जिसका स्वामित्व राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत के पास होता है। इसमें शामिल हो सकती हैं। ग्राम समाज की भूमि, चारागाह, तालाब, सार्वजनिक रास्ते, सरकारी विभागों की भूमि, आबादी भूमि, बंजर भूमि और पंचायत की जमीन। इन जमीनों का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है, और इसी वजह से इन पर सामान्य निजी जमीन से अलग, कहीं ज्यादा सख्त कानूनी संरक्षण लागू होता है।

क्या वर्षों तक रहने से मालिकाना हक मिल जाता है?

आम धारणा है कि यदि कोई व्यक्ति 20-30 साल से किसी जमीन पर रह रहा है तो वह उसका मालिक बन जाता है। यह धारणा भ्रामक है, और असली कानूनी स्थिति इससे कहीं ज्यादा सख्त है। भारत में प्रतिकूल कब्जा (Adverse Possession) का सिद्धांत परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act) से आता है, जिसमें दो अलग-अलग समय-सीमाएं तय हैं।

निजी संपत्ति के लिए यह सीमा 12 वर्ष है (अनुच्छेद 65) - यानी मूल मालिक को 12 साल के भीतर कब्जा हटाने का मुकदमा दायर करना होता है, वरना उसका अधिकार समाप्त माना जाता है।

सरकारी संपत्ति के लिए यह सीमा 30 वर्ष है (अनुच्छेद 112) - यानी सरकार को कब्जा हटाने के लिए मुकदमा दायर करने की समय-सीमा 12 साल नहीं, बल्कि 30 साल है।

लेकिन यहां एक बड़ी गलतफहमी होती है। यह 30 साल की सीमा केवल 'सरकार कब तक मुकदमा दायर कर सकती है' यह बताती है, यह किसी को मालिकाना हक देने की गारंटी नहीं है। अदालतें सरकारी जमीन के मामलों में यह मानकर नहीं चलती कि कब्जा करने वाला मूल मालिक (राज्य) के अधिकार के खिलाफ जानबूझकर काम कर रहा था। बहुत बार लोग सरकारी जमीन पर इसी उम्मीद में सुधार करते हैं कि आगे उन्हें पट्टा या रजिस्ट्री मिल जाएगी, इसलिए अदालतें ऐसे मामलों में सामान्य निजी संपत्ति जैसी आसानी से 'प्रतिकूल कब्जा' नहीं मान लेती।

जगपाल सिंह मामला- सबसे अहम फैसला जो हर किसी को जानना चाहिए

2011 में सुप्रीम कोर्ट ने जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जो आज भी इस विषय पर सबसे बड़ा कानूनी आधार है। इस मामले में कुछ लोगों ने पंजाब के एक गांव के तालाब पर वर्षों से कब्जा करके मकान बना लिए थे। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे लोग अतिक्रमणकारी (trespassers) ही रहते हैं, चाहे उन्होंने वहां कितना भी बड़ा निर्माण कर लिया हो, और सरकारी/सामुदायिक भूमि पर अवैध कब्जा कभी वैध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने न सिर्फ उन लोगों को जमीन खाली करने का आदेश दिया, बल्कि देश के सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे गांव की सार्वजनिक भूमि तालाब, चारागाह, ग्राम सभा भूमि से अतिक्रमण हटाएं।

इसी फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी सामुदायिक भूमि का नियमितीकरण सिर्फ बहुत सीमित, अपवादात्मक हालात में ही किया जाना चाहिए। जैसे अगर जमीन भूमिहीन मजदूरों या अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को पहले से पट्टे पर दी गई हो, या वहां स्कूल, डिस्पेंसरी जैसी कोई सार्वजनिक उपयोग की सुविधा वास्तव में चल रही हो। बाकी सभी मामलों में नियमितीकरण नहीं किया जा सकता।

आबादी भूमि और पट्टा

गांवों में जिस भूमि पर लोगों के मकान बने होते हैं, उसे सामान्यतः आबादी भूमि कहा जाता है, और कई राज्यों के अपने-अपने राजस्व कानूनों में पुराने समय से बसे परिवारों को इस पर कुछ विशेष संरक्षण मिलता है। बशर्ते उनका नाम सरकारी रिकॉर्ड (खतौनी/खसरा) में दर्ज हो। पट्टा सरकार या पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया कानूनी भूमि-उपयोग अधिकार है, और पट्टाधारक की स्थिति सिर्फ कब्जाधारी से कहीं ज्यादा मजबूत मानी जाती है। वैध कब्जे की पहचान है सरकार या पंचायत की अनुमति, पट्टा या आवंटन आदेश, और रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना। इसके विपरीत, बिना अनुमति का कब्जा, रिकॉर्ड में नाम न होना, या सार्वजनिक उपयोग वाली जमीन पर अतिक्रमण यह सब अवैध कब्जे की श्रेणी में आता है।

सरकार कब और कैसे बेदखल कर सकती है?

अगर कोई व्यक्ति तालाब, चारागाह, सड़क या पंचायत भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए है, तो प्रशासन उसे हटाने की कार्रवाई कर सकता है और जगपाल सिंह फैसले के बाद यह कार्रवाई करना राज्य सरकारों का दायित्व भी बन गया है। ज्यादातर मामलों में इस प्रक्रिया का पालन होता है पहले नोटिस जारी होता है, पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है, दस्तावेज जांचे जाते हैं, और फिर आदेश पारित करके बेदखली की कार्रवाई की जाती है। हालांकि आपात स्थिति या सीधे न्यायालय के आदेश वाले मामलों में यह प्रक्रिया अलग और तेज हो सकती है।

नियमितीकरण किन जमीनों पर संभव है, किन पर नहीं?

कई राज्य समय-समय पर पुराने कब्जों के लिए नियमितीकरण योजनाएं लाते हैं, जिनके तहत पात्र व्यक्तियों की पहचान, दस्तावेजों की जांच और निर्धारित शुल्क के बाद स्वामित्व या पट्टा अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन यह अधिकार स्वतः नहीं मिलता, यह पूरी तरह सरकार की नीति और पात्रता शर्तों पर निर्भर है। दूसरी तरफ, तालाब, चारागाह, सार्वजनिक सड़क, पार्क, नाली और अन्य जल निकायों का नियमितीकरण सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के चलते लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित है, क्योंकि ये सामुदायिक हित से जुड़ी होती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहनी चाहिए।

नागरिक क्या कर सकते हैं?

यदि कोई व्यक्ति वर्षों से सरकारी भूमि पर रह रहा है, तो उसे भूमि रिकॉर्ड की जांच करानी चाहिए, खतौनी/खसरा की स्थिति पता करनी चाहिए, पट्टा या आवंटन दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए, नोटिस मिलने पर समय पर जवाब देना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर राजस्व अधिकारियों या न्यायालय से राहत मांगनी चाहिए।

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Updated on:

03 Aug 2026 01:20 pm

Published on:

03 Aug 2026 01:20 pm

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