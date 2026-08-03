ग्लासगो में भारतीय बेटियों ने मचाई धूम, जानिए कौन-कौन बनीं चैंपियन

क्या आप जानते हैं कि भारत की बेटियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में खेल के मैदान पर नया इतिहास रच दिया है? ग्लासगो में चल रहे इन खेलों में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए हैं। मुक्केबाजी, जूडो, भारोत्तोलन और पैरा खेलों में बेटियों ने अपनी प्रतिभा का ऐसा दम दिखाया है कि पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। आइए जानते हैं इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों और संघर्ष की कहानियों के बारे में।