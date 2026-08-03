3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

ग्लासगो में भारतीय बेटियों ने मचाई धूम, जानिए कौन-कौन बनीं चैंपियन

Asmita Dey Judo Gold CWG : ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय बेटियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन! जानिए मीराबाई चानू, अस्मिता डे, प्रीति पवार और शार्मिला ढांकर के स्वर्ण पदक और उपलब्धियों की पूरी सूची।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 03, 2026

Glasgow CWG 2026 India Medal Winners

Glasgow CWG 2026 India Medal Winners

क्या आप जानते हैं कि भारत की बेटियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में खेल के मैदान पर नया इतिहास रच दिया है? ग्लासगो में चल रहे इन खेलों में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए हैं। मुक्केबाजी, जूडो, भारोत्तोलन और पैरा खेलों में बेटियों ने अपनी प्रतिभा का ऐसा दम दिखाया है कि पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। आइए जानते हैं इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों और संघर्ष की कहानियों के बारे में।

भारतीय महिला मुक्केबाजों ने कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले ही अपनी बेहतरीन फॉर्म का संकेत दे दिया था। जून 2026 में चेक गणराज्य के उस्ती नाद लाबेम में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने चार स्वर्ण और एक रजत पदक जीता था।

इस प्रतियोगिता में लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा), प्रीति पवार (54 किग्रा), साक्षी चौधरी (51 किग्रा) और प्रिया घंघास (60 किग्रा) ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि पर्वीन हूडा (65 किग्रा) ने रजत पदक हासिल किया।

ग्लासगो में भी भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा जारी रहा। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को सेमीफाइनल में सीधे प्रवेश मिलने से उनका कम से कम कांस्य पदक पहले ही सुनिश्चित हो गया था। वहीं, 1 अगस्त 2026 को प्रीति पवार ने महिलाओं की 54 किग्रा स्पर्धा में कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

जूडो में अस्मिता डे ने रचा इतिहास

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की सबसे चर्चित उपलब्धियों में से एक जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे का स्वर्ण पदक रहा। त्रिपुरा की इस युवा खिलाड़ी ने महिलाओं की 48 किग्रा स्पर्धा में कनाडा की हाइडी क्वाक को गोल्डन स्कोर में हराकर भारत को जूडो में ऐतिहासिक स्वर्ण दिलाया। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि यह कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला जूडो स्वर्ण पदक है।

संघर्ष से सफलता तक का सफर

अस्मिता डे की कहानी मेहनत और समर्पण का शानदार उदाहरण है। उन्होंने अपने खेल करियर की शुरुआत 800 मीटर दौड़ से की थी। हालांकि, वर्ष 2015 में त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल में प्रवेश के बाद प्रशिक्षकों की सलाह पर उन्होंने जूडो को अपनाया।

बेलोनिया के कोच बीना देबनाथ और बाद में माणिक लाल देब ने उनकी प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद परिवार ने उनका पूरा साथ दिया।

अस्मिता ने 2022 में एशियन कैडेट एवं जूनियर जूडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 2023 में कुवैत एशियन ओपन में रजत पदक और जूनियर एशियन कप में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद 2025 में कासाब्लांका अफ्रीकन ओपन में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की।

मीराबाई चानू ने कायम रखी स्वर्णिम परंपरा

भारतीय भारोत्तोलन की स्टार खिलाड़ी मीराबाई चानू ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया। उन्होंने महिलाओं की 48 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। यह उपलब्धि उनकी निरंतरता, अनुभव और विश्वस्तरीय प्रदर्शन का प्रमाण है।

पैरा खेलों में भी चमका भारत

भारतीय महिला पैरा एथलीट शार्मिला ढांकर ने पैराशॉट पुट F57 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के खाते में एक और स्वर्ण जोड़ा। उनकी सफलता ने यह साबित किया कि भारतीय महिला खिलाड़ी हर मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं।

भारोत्तोलन में भी मिला पदक

भारतीय महिला भारोत्तोलन टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया। ग्यानेश्वरी यादव ने 53 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि बिंद्यारानी देवी ने 58 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। इन खिलाड़ियों ने भारत की पदक तालिका को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

एक नजर में भारत की बेटियों की उपलब्धियां

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 अभी जारी हैं और भारतीय महिला खिलाड़ियों के सामने पदकों की संख्या बढ़ाने के कई अवसर बाकी हैं। मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और अन्य स्पर्धाओं में भारत को और सफलताओं की उम्मीद है।

ग्लासगो में भारतीय बेटियों ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा, मेहनत और अवसर मिलने पर वे किसी भी मंच पर इतिहास रच सकती हैं। आर्थिक कठिनाइयों, सीमित संसाधनों और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद इन खिलाड़ियों ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अब चुनौती इस सफलता को और आगे बढ़ाने की है, ताकि भारतीय महिला खिलाड़ी भविष्य में भी विश्व मंच पर देश का गौरव बढ़ाती रहें।

🏅 पदक👩 खिलाड़ी
🥇 गोल्डप्रीति पवार (मुक्केबाजी)
🥉 पदक पक्कालवलीना बोरगोहेन (मुक्केबाजी)
🥇 गोल्डअस्मिता डे (जूडो)
🥇 गोल्डमीराबाई चानू (भारोत्तोलन)
🥇 गोल्डशार्मिला ढांकर (पैरा शॉट पुट)
🥈 सिल्वरग्यानेश्वरी यादव (भारोत्तोलन)
🥉 ब्रॉन्जबिंद्यारानी देवी (भारोत्तोलन)

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Aug 2026 12:35 pm

Published on:

03 Aug 2026 12:35 pm

Hindi News / Patrika+ / ग्लासगो में भारतीय बेटियों ने मचाई धूम, जानिए कौन-कौन बनीं चैंपियन

पत्रिका लाइव अपडेट

Datia Election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव में BJP-Congress के बीच कांटे की टक्कर, जाने कौन चल रहा है आगे

Datia Election Result 2026 Live
दतिया

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

जलवायु संकट से लड़ाई में आदिवासियों का पारंपरिक ज्ञान क्यों बन रहा सबसे बड़ा हथियार?

Indigenous Knowledge and Climate Change
Patrika+

जर्मनी की कारों पर क्यों छाया है संकट का बादल? कौन सा देश बना नया बादशाह? जानिए

Made in Germany
Patrika+

AI के दौर में करियर के लिए सबसे कीमती साबित हो सकती हैं ये Skills, खुद को ऐसे करें तैयार

AI vs human
Patrika+

हिरोशिमा दिवस: 81 साल बाद भी बड़ा सबक, आज किसी शहर पर हो जाए परमाणु हमला, तो भारत कितना तैयार?

Hiroshima Nuclear Attack
Patrika+

अगर सरकार जमीन अधिग्रहण करे तो किसान को मुआवजा कैसे मिलता है? पूरी कानूनी जानकारी

Land Acquisition Compensation India
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.