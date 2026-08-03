AI के दौर में करियर के लिए सबसे कीमती साबित हो सकती हैं ये Skills, खुद को ऐसे करें तैयार

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT
आज की दुनिया में जब AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तेजी से हमारी पढ़ाई, काम और रचनात्मकता को बदल रहा है, तो यह समझना ज़रूरी है कि हम कैसे इन दोनों - AI और मानव रचनात्मकता को मिलाकर भविष्य की क्षमताएँ विकसित कर सकते हैं। यह लेख आपको बताएगा कि यह संगम क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे कार्य करता है, और आप इसमें स्वयं को कैसे तैयार कर सकते हैं।
AI अब केवल डेटा या गणित तक सीमित नहीं है। यह लेखन, कला, संगीत और डिज़ाइन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना रहा है। UNESCO की रिपोर्ट बताती है कि पारंपरिक कला और तकनीकी ज्ञान का मेल जिसे ‘हाइब्रिड स्किल्स’ कहा जाता है, रचनात्मक पेशों में नई संभावनाएँ खोलता है।
यह तकनीकी समझ और कलात्मक दृष्टि को एक साथ जोड़ता है, जिससे कलाकार और रचनात्मक पेशेवर दोनों ही नए, प्रभावशाली कार्य कर सकते हैं।
AI रचनात्मकता को बढ़ा सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से मानव रचनात्मकता की जगह नहीं ले सकता। University of South Australia के प्रोफेसर डेविड क्रॉप्ले ने एक अध्ययन में पाया कि AI की रचनात्मक क्षमता मानव के पेशेवर स्तर तक नहीं पहुँच सकती; यह केवल प्रारंभिक या मध्यवर्ती स्तर तक सीमित रहती है।
इसी तरह, क्रिएटिव एजेंसी Mynt के ओली पैटरसन कहते हैं कि AI हमें तेजी से काम करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कार्य किस दिशा में जाना चाहिए। इसलिए, हमारी पसंद, स्वाद और रणनीतिक सोच - ये सभी और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।
NIIT की रिपोर्ट (मार्च 2026) बताती है कि भारत में AI, साइबर सुरक्षा, डिजिटल और डेटा स्किल्स अब सबसे ज़रूरी भविष्य की क्षमताएँ बन चुकी हैं। यह सर्वेक्षण 3,500 लोगों (छात्रों, पेशेवरों, रिक्रूटर्स और शिक्षाविदों) के बीच किया गया था।
ETEducation के सर्वेक्षण (जून 2026) में 300 से अधिक शिक्षा नेताओं ने कहा कि AI सीखने का सबसे महत्वपूर्ण रुझान है (71.5%), और 59% ने शिक्षा और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल को प्राथमिकता दी।
EY-Parthenon और FICCI की रिपोर्ट (अक्टूबर 2025) बताती है कि 56% से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) ने AI नीतियाँ लागू कर ली हैं, और 60% संस्थान छात्रों को AI टूल्स—जेनरेटिव AI सहित—का उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
QS World Future Skills Index 2027 के अनुसार, भारत AI-इकोनॉमी तैयारियों में 13वें स्थान पर है—दक्षिण एशिया में सबसे आगे—लेकिन रिपोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किए जा रहे कौशल अभी बाज़ार की मांग से पीछे हैं।
यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए जा रहे हैं, जो आपको इस नए युग में आगे बढ़ने में मदद करेंगे:
AI और रचनात्मकता का संगम हमें एक ऐसा भविष्य दिखाता है जहाँ तकनीकी क्षमता और मानवीय कल्पना साथ-साथ चलती हैं। AI हमें तेजी से काम करने में मदद करता है, लेकिन यह हमारी सोच, स्वाद और निर्णय की जगह नहीं ले सकता। इसलिए, AI को समझना, उसका जिम्मेदार उपयोग करना, और अपनी रचनात्मकता को निखारना - ये तीनों मिलकर भविष्य की क्षमताओं की नींव हैं।
इस राह पर आगे बढ़ने के लिए, आप AI टूल्स सीखें, रचनात्मक सोच को बढ़ावा दें, और हमेशा नैतिकता और मानवता को प्राथमिकता दें।
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