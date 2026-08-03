वैज्ञानिकों का बड़ा कारनामा: क्रिस्टल मोड़ कर बदला परमाणु स्ट्रक्चर,अब बनेंगे फ्यूचर के सबसे स्मार्ट और तेज़ गैजेट्स!

बहरहाल यह कहना पूरी तरह गलत नहीं होगा कि क्रिस्टल की परतों को मोड़ने और उनके परमाणुओं को नया आकार देने की इस विधि ने क्रिस्टल मटेरियल्स साइंस एंड इंजीनियरिंग में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। अब वैज्ञानिकों का अगला कदम इस प्रक्रिया को औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर, पूरी तरह नियंत्रित और बार-बार दोहराने योग्य (Repeatable) बनाना होगा। साथ ही यह अध्ययन करना होगा कि इन संरचनात्मक बदलावों का लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर स्थिरता (Long-term Stability) पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि यह तकनीक व्यावसायिक रूप से सफल रहती है, तो आने वाले कुछ ही वर्षों में हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, मेडिकल इम्प्लांट्स और पहनने योग्य स्मार्ट गैजेट्स पूरी तरह से बदल जाएंगे।