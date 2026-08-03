राजस्थान के 7 अनजाने कंद-मूल, जिनका स्वाद एक बार चखा तो भूल नहीं पाएंगे

राजस्थानी रसोई में सूखे और संरक्षित खाद्य पदार्थों का विशेष महत्व है। जैसे कि केर-सांगरी, कचरी, गट्टे, पित्तोड आदि। इनमें से कई कंद-मूल आधारित हैं। उदाहरण के लिए, कचरी (एक प्रकार का जंगली खीरा) मांस को मैरिनेट करने में इस्तेमाल होती है और उसे एक खास खट्टा स्वाद देती है। केर-सांगरी, जो खेजड़ी की बेरी और सांगरी से बनती है, सूखी बनी रहती है और शादी-समारोहों में पारंपरिक रूप से परोसी जाती है।