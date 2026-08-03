इलाज से पहले घंटों और महीनों तक इंतजार… क्या भारत ‘वेटिंग हेल्थ सिस्टम’ की ओर बढ़ रहा है?

Hospital Waiting Time in India: भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं और अस्पतालों के विस्तार से पहले की तुलना में अब लोगों की अस्पतालों तक पहुंच आसान हो गई है। लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने आ रही है। और वो है मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार कर रहा है। ओपीडी में एक लाइन में 100 या उससे ज्यादा मरीज होते हैं। अपनी बारी का घंटों इंतजार करते हैं। जब बारी आती भी है तो उन्हें सोनोग्राफी, सर्जरी जैसी तुरंत जरूरतों के लिए दो से तीन महीने कभी कभी 5-6 महीनों की डेट मिल जाती है। इतने लंबे इंतजार के अनुभव मरीजों की जान पर बन सकते हैं। सवाल उठता है कि आखिर इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? मामले में हेल्थ एक्सपर्ट कोई एक कारण नहीं मानते हैं कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बल्कि उनका कहना है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, अस्पतालों के साथ ही बेड की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानता भी इसका बड़ा कारण है।