संसद में 5 बड़े बिल… जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़े हैं, मानसून सत्र में जानिए आपके लिए क्या बदल सकता है?

Parliament 5 Big Bill: संसद का मानसून सत्र केवल राजनीतिक बहस का मंच नहीं है। इस बार सरकार ऐसे कई विधेयकों पर काम कर रही है जिनका असर सीधे छात्रों, छोटे कारोबारियों, परिवारों और आम नागरिकों तक पहुंच सकता है। संसद में 28 लंबित विधेयकों के अलावा कई नए विधेयक भी एजेंडे में हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी और सरकारी सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं क्या हैं ये बिल और आपके लिए इनके बारे में जानना क्यों है जरूरी?