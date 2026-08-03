ग्राम पंचायत की आय कहां जाती है? तालाब, चारागाह और पंचायत संपत्तियों पर क्या कहते हैं नियम

तालाब, चारागाह या पंचायत की दुकानें पूरे गांव के सामूहिक हित के लिए होती हैं, और इनका इस्तेमाल भी सार्वजनिक हित में ही किया जाना चाहिए। यही वजह है कि प्रधान अपनी मर्जी से इन्हें बेच नहीं सकता, स्थायी रूप से किसी को दे नहीं सकता या मनमाने ढंग से पट्टे पर नहीं चढ़ा सकता। किसी भी हस्तांतरण, बिक्री या दीर्घकालीन पट्टे के लिए राज्य सरकार के निर्धारित नियमों और ऊपर के प्रशासनिक अधिकारी (जैसे संबंधित राज्य में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष पद) की पूर्व मंजूरी जरूरी होती है। बिना इस मंजूरी के किया गया कोई भी हस्तांतरण कानूनन अवैध माना जाता है, और प्रशासन ऐसे मामलों में कार्रवाई कर सकता है।