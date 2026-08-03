कुश्ती संघ विवाद: बृजभूषण शरण सिंह पर क्या थे आरोप, क्या है POCSO और IPC मामलों का सच? जानें पूरी टाइमलाइन

┌──────────────────────────┴──────────────────────────┐ ▼ ▼ 1 नाबालिग पहलवान 6 बालिग महिला पहलवान (POCSO Act मामला) (IPC मामला) │ │ ▼ ▼ दिल्ली पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दिल्ली पुलिस चार्जशीट (15 जून 2023)

(आरोप वापस / साक्ष्य अभाव) (धारा 354, 354A, 354D, 506)

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पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा स्वीकृत राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा ट्रायल

(27 मई 2025 - POCSO केस बंद) (32 गवाहों की गवाही)

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3 अगस्त 2026: बरी (Acquitted)

क) पॉक्सो मामला (POCSO Act Case) - पहले ही बंद

शिकायत: अप्रैल 2023 में एक नाबालिग पहलवान के पिता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

क्लोजर रिपोर्ट: 16 जून 2023 को दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने जांच में पर्याप्त सबूत न मिलने और शिकायतकर्ता द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत आरोप वापस लेने के बाद क्लोजर/कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी।

अदालती मोहर: 27 मई 2025 को पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो अदालत ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए पॉक्सो मामले को औपचारिक रूप से बंद कर दिया था।

ख) आईपीसी मामला (IPC Case) - 3 अगस्त 2026 को फैसला

चार्जशीट: 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में छह बालिग महिला पहलवानों की शिकायतों पर 1500 से अधिक पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था।

तय की गई धाराएं: आईपीसी की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करना), 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा करना) और 506(1) (आपराधिक धमकी)।

ट्रायल और फैसला: 10 मई 2024 को कोर्ट ने आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष ने कुल 32 गवाहों के बयान दर्ज कराए। 2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया, और 3 अगस्त 2026 को अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया।