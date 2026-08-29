सितंबर में दूसरी बार बजेगा शहर सरकार का बिगुल, नवंबर के नाम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड

बीकानेर की शहर सरकार का इतिहास सिर्फ चुनावों और राजनीतिक उठापटक का नहीं, बल्कि तारीखों और महीनों का भी दिलचस्प रिकॉर्ड समेटे हुए है। आजादी के बाद के 79 साल के नगरीय इतिहास में 16 जनप्रतिनिधि 18 बार नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद सभापति या नगर निगम महापौर का दायित्व संभाल चुके हैं। इस इतिहास में नवंबर सबसे ‘भाग्यशाली’ महीना रहा है, जबकि फरवरी और जून ऐसे महीने हैं, जिनमें अब तक एक बार भी शहर की सरकार को नया अध्यक्ष, सभापति या महापौर नहीं मिला। इसी दिलचस्प संयोग में इस साल सितंबर एक बार फिर इतिहास दोहराने जा रहा है। 7 सितंबर 1972 को महेश सिंह ने नगर परिषद के सभापति के रूप में पदभार संभाला था। अब 9 सितंबर को नगर निगम का चुनाव होगा और इसी महीने शहर को नया महापौर मिलने वाला है।