Rajasthan Politics : प्रियंका गांधी से मिला राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का ग्रुप- ‘गंभीर मसले’ पर बातचीत, बन गई आगे की रणनीति

राजस्थान में आगामी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों से ठीक पहले देश की राजधानी नई दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में अचानक बड़ी हलचल देखने को मिली है। बाड़मेर-जैसलमेर से कांग्रेस सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल की अगुवाई में राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव व लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात की। ऊपरी तौर पर हालांकि इस बैठक को एक 'शिष्टाचार मुलाकात' का नाम दिया गया है, लेकिन इसके पीछे छिपे राजनीतिक संदेश, समय और बैठकों की श्रृंखला ने राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचलों को तेज कर दिया है।