माउंट आबू हुआ ‘आबूराज’ : सीएम भजनलाल ने सिरोही जिले को दी 36 करोड़ से अधिक की सौगात

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 36 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक लागत के 41 से अधिक विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि सिरोही जिले में 41 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इससे यहां के युवाओं को रोजगार के व्यापक तौर पर नए अवसर प्राप्त होंगे। इस मौके राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि माउंट आबू के नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही निर्माण सामग्री परिवहन करने की अहम समस्या टोकन सिस्टम को समाप्त कर दिया जाएगा। जिसकी औपचारिक रूप से रविवार को होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे।