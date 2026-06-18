माउंट आबू में सवा तीन इंच बारिश: बहे झरने, एनीकट भरे, नक्की झील में आया एक फीट पानी

करीब दो घंटे तक लगातार हुई बारिश से लंबे समय से सूखे पड़े नदी-नालों में पानी बहने लगा। आबूरोड-माउंट आबू सड़क मार्ग के दोनों ओर झरने बह निकले, जो सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। बारिश के बाद पहाड़ियों से उतरता पानी तेज बहाव के साथ नालों के जरिए जल स्रोतों तक पहुंचता रहा। नक्की झील क्षेत्र और आसपास हरियाली का नजारा भी निखर उठा। बारिश के बाद गुरुवार सुबह वदियों में घनी धुंध छाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।