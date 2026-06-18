राजस्थान में मानसून की आहट: उदयपुर में प्री-मानसून की पहली बारिश, अगले 4 दिन कई जिलों में बारिश की प्रबल संभावना

Rajasthan Pre Monsoon: आधा जून बीतने के साथ ही राजस्थान में प्री मानसूनी बरसात का क्रम शुरू हो गया है। समूचे मेवाड़ में मानसून पूर्व गतिविधियां तेज होने लगी हैं। अगले कुछ दिन प्री मानसून का असर रहने के बाद मानसून आने को तैयार है। पिछले 24 घंटे में राज्य के पूर्वी भाग में कुछ जगह मेघगर्तन व हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई। वहीं पश्चमी भाग में कई जगह हल्की बारिश हुई। प्रदेश में कहीं भी लू दर्ज नहीं की गई। 18 जून से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 22 जून तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना जताई है।