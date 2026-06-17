उदयपुर : बाइक सवार उचक्कों ने महिला का बैग छीना, दूसरी जगह रहे विफल

बताया गया कि मीना वसीटा अपनी बहन राखी के साथ दक्षिण विस्तार में आयोजित एक कार्यक्रम से लौट रही थी। राखी स्कूटर चला रही थी और मीना पीछे बैठी थी। गोवर्धन विलास थाने के पास मुख्य सडक से होकर जा रही थी कि बाइक पर आए दो बदमाशों ने मीना के हाथ से बैग छीनने का प्रयास किया। खींचतान में मीना स्कूटर से गिर गई, लेकिन बदमाशों ने पर्स नहीं छोड़ा। ऐसे में महिला को कुछ दूरी तक घसीटते हुए ले गए, इससे उसे चोंटे आई। मीना के हाथ से बैग छूटते ही बदमाश लेकर भाग गए। पर्स में रुपए और अहम दस्तावेज थे। जहां घटना हुई, वहां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम देखा गया। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों का पता लगा रही है।