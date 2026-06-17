Maharana Pratap Jayanti 2026: महाराणा प्रताप के वो 7 ऐतिहासिक स्थल, जिनका 100 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प

1. कुंभलगढ़ (प्रताप की जन्मस्थली): दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार (36 किमी) वाले इस अजेय दुर्ग पर लाइट-साउंड शो और प्रोजेक्शन मैपिंग होगी। इसके अलावा पैनोरमा, जंगल ट्रेल, टॉय ट्रेन और हेलिकॉप्टर राइड जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

2. गोगुंदा ( राजतिलक स्थली) : यहां 'राज्याभिषेक पथ स्टैच्यू वॉकवे' बनाया जाएगा। महादेव बावड़ी का जीर्णोद्धार होगा और स्थानीय भील ग्राम में आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी।

3. दिवेर, राजसमंद (मेवाड़ का मैराथन): 1582 में मुगलों पर विजय की इस स्थली पर भव्य विजय मेमोरियल और अत्याधुनिक बैटल म्यूजियम बनाया जाएगा।

4. हल्दीघाटी, राजसमंद (युद्ध स्थली): यहां अत्याधुनिक होलोग्राफिक शो के जरिए हल्दीघाटी युद्ध के दर्शन कराए जाएंगे अमेरिका के माउंट रशमोर की तर्ज पन पहाड़ों पर 'वीर शिरोमणि शिला' तराशने का प्रस्ताव है। चेतक स्थली पर सौर ऊर्जा से चलने वाली 'चेतक ज्योति' हमेशा अखंड प्रज्वलित रहेगी।

5. चित्तौड़गढ़ (त्याग और पूर्वजों की भूमि): एक विशाल वीर गाथा दीवार बनाई जाएगी, जो लाइट एंड साउंड शो के जरिए इतिहास दर्शाएगी। साथ ही सिसोदिया राजवंश की वंशावली को मूर्तियों के रूप में सजाया जाएगा

6. चावंड, सलूंबर (निर्वाण स्थली व अंतिम राजधानी): यहां चावंड मेमोरियल, चामुंडा माता मंदिर और प्राचीन महल के अवशेषों को संवारा जाएगा। प्रताप की विशाल प्रतिमा लगेगी।

7. उदयपुर (मेवाड़ की राजधानी): यहां विशेष रूप से राजपूतों का बाल संग्रहालय और पानी पर प्रोजेक्शन मैपिंग शो का प्रस्ताव है।