उदयपुर : यूजर चार्ज का ‘साइडइफेक्ट’:सूनी होने लगीं मंडियां; 67 व्यापारियों ने बाहर बनाया ठिकाना

उदयपुर. राज्य सरकार की ओर से अगस्त 2025 में कृषि उपज मंडियों के अंदर बिकने वाली दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगाए 0.50 प्रतिशत यूजर चार्ज का विरोध दस महीने बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मंडी प्रशासन की ओर से व्यापारियों को नोटिस जारी कर बकाया यूजर चार्ज जमा कराने के निर्देश दिए जाने के बाद विवाद फिर गहरा गया है। व्यापारियों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक सरकार यह शुल्क वापस नहीं लेती, तब तक वे इसका भुगतान नहीं करेंगे। व्यापारियों का आरोप है कि जिस शुल्क का वर्तमान सरकार ने विपक्ष में रहते हुए विरोध किया था, सत्ता में आने के बाद उसे समाप्त करने के बजाय और बढ़ा दिया। उनका कहना है कि इसका सीधा असर व्यापार, किसानों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है।