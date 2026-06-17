Maharana pratap jayanti 2026: 486वीं जयंती के साथ हल्दीघाटी युद्ध के 450 साल पूरे होने का विशेष संयोग

Maharana pratap jayanti 2026: वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप का नाम आते ही हल्दीघाटी का रण, स्वाभिमान और अदम्य साहस की छवि सामने उभरती है। पर उनका व्यक्तित्व केवल एक वीर योद्धा तक सीमित नहीं था। वे ऐसे दूरदर्शी शासक भी थे, जिन्होंने अपने समय से कहीं आगे की सोच रखते हुए विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन और आत्मनिर्भर समाज की अवधारणा व्यवहार में उतारी। यही कारण है कि चार सदी बाद भी उनके विचार और कार्य आज के दौर में प्रासंगिक हैं। संयोग है कि हल्दीघाटी युद्ध के 450 साल भी 18 जून को पूरे हो रहे हैं।