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Maharana pratap jayanti 2026: 486वीं जयंती के साथ हल्दीघाटी युद्ध के 450 साल पूरे होने का विशेष संयोग

Maharana Pratap Jayanti 2026: वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप केवल युद्ध कौशल के लिए ही नहीं, बल्कि जल संरक्षण, संसाधन प्रबंधन और दूरदर्शी विकास सोच के लिए भी याद किए जाते हैं। इस बार हल्दीघाटी युद्ध के 450 वर्ष पूरे होने का भी विशेष संयोग।

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उदयपुर

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Nikhil Parmar

Jun 17, 2026

Maharana Pratap - AI Image

Maharana Pratap - AI Image

Maharana pratap jayanti 2026: वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप का नाम आते ही हल्दीघाटी का रण, स्वाभिमान और अदम्य साहस की छवि सामने उभरती है। पर उनका व्यक्तित्व केवल एक वीर योद्धा तक सीमित नहीं था। वे ऐसे दूरदर्शी शासक भी थे, जिन्होंने अपने समय से कहीं आगे की सोच रखते हुए विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन और आत्मनिर्भर समाज की अवधारणा व्यवहार में उतारी। यही कारण है कि चार सदी बाद भी उनके विचार और कार्य आज के दौर में प्रासंगिक हैं। संयोग है कि हल्दीघाटी युद्ध के 450 साल भी 18 जून को पूरे हो रहे हैं।

महाराणा प्रताप की जीवन यात्रा

  • जन्म: 9 मई 1540, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार विक्रम संवत 1597 (कुंभलगढ़ किला)
  • माता-पिता: महाराणा उदय सिंह द्वितीय, महारानी जयवंता बाई
  • राजतिलकः 28 फरवरी 1572 (गोगुंदा)
  • हल्दीघाटी युद्धः 18 जून 1576 (हल्दीघाटी, खमनोर, राजसमंद)

वनवास और संघर्ष :

  • अरावली के जंगलों और पहाड़ों में रहकर संघर्ष जारी रखा। परिवार सहित कठिन परिस्थिति का सामना किया।
  • दिवेर का युद्धः 1582 (दिवेर, राजसमंद), मुगलों पर बड़ी विजय प्राप्त की। इसे 'मेवाड़ का मैराथन' भी कहते हैं।
  • मेवाड़ की पुनः स्थापना : 1582-1595 में, चावंड को नई राजधानी बनाया। अधिकांश क्षेत्रों पर पुनः अधिकार स्थापित किया।
  • निधन : 29 जनवरी 1597, माघ शुक्ल
  • एकादशी 1654 (चावंड, सलूंबर), शरीर पर कई चोटें लगने से 56 वर्ष की आयु में निधन हुआ। कई जगह 19 जनवरी पर वीर विनोद में 29 जनवरी का जिक्र

महाराणा प्रताप का परिवार

  • पिता : महाराणा उदयसिंह (1537-72 ई.)
  • माता : जैवंताबाई सोनगरा (पाली के राव अक्षयराज की पुत्री)।
  • पत्नियां : अजवांदे पंवार (पूरवणी राव मामरख की बेटी, अमर सिंह की मां), अमोलकबाई, चंपाकवर झाली, फूलकंवर राठौड़, रतनावती, रतनकंवर, फूलां राठौड़, जसोदा चौहान, रतनकंवर राठौड, भगवतकंवर, पूरबाई, साहीमती हाड़ी, माधो कंवर राठौड़, आसकंवर खींची, रणकंवर राठौड़, अमराबाई एवं लखाकंवर राठौड़।
  • पुत्र : अमरसिंह, नाथा, कचरो, शेषमल (बाठरड़ा में चबूतरा), भगवानदास, रांसिंग, चांद, हाथी, माना, सावलदास, गोपालदास, जसवंतसिंह, रायभाण, दुर्जनसिंह, सेखा, कल्याणदास एवं पूरणमल।
  • बेटियां: रखमावतां, रामाकंवर, कुसुमवतां, दुर्गावतां और सुखकंवर।

महाराणा प्रताप के सम्मान में लोक पंक्तियां

  • माथो कट जावै भले, पण मान न झुकण दे, प्रताप री रग-रग में, आजादी रा रंग रे। घास री रोटी खाई, वन-वन भटक्यो वीर, म्हारो मेवाड़ रो सूरज, अमर रह्यो रणधीर ।

भावार्थः सिर कट सकता है, लेकिन, सम्मान नहीं झुकना चाहिए। महाराणा प्रताप के जीवन का प्रत्येक क्षण स्वतंत्रता और स्वाभिमान को समर्पित था।

  • वन-वन भटक्यो प्रताप वीर, म्हारो मेवाड़ रो सूरज, अमर रह्यो रणधीर

भावार्थः वीर महाराणा प्रताप जंगल-जंगल भटकते रहे, वे मेरे मेवाड़ के सूर्य थे और वह महान योद्धा सदैव अमर रहेंगे।

महाराणा प्रताप केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक महान योद्धा नहीं हैं, बल्कि दूरदृष्टि, संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याणकारी सोच के प्रेरक प्रतीक भी है। उनकी ओर से स्थापित आदर्श यह संदेश देते हैं कि समाज का वास्तविक विकास प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर, संसाधनों का संरक्षण करके और ज्ञान को महत्व देकर ही संभव है। यही कारण है कि सदियों बाद भी प्रताप की सीख और उनकी विकास दृष्टि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।

भविष्य के विकास की नींव

महाराणा प्रताप के शासनकाल में मेवाड़ को लगातार संघर्षों और प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे कठिन दौर में प्रताप ने केवल तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास की ऐसी नींव रखी, जिसके लाभ आज भी दिखाई देते हैं।

आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, घटते भूजल स्तर और पेयजल संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब महाराणा प्रताप की जल प्रबंधन नीति पहले से अधिक प्रासंगिक हो गई है। केंद्र और राज्य सरकारें वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर जोर दे रही है। यह वही सोच है, जिसकी बुनियाद सदियों पहले प्रताप ने अपने शासनकाल में रखी थी।

महाराणा प्रताप का शोध कार्यों पर जोर

इतिहासकारों के अनुसार महाराणा प्रताप ने विज्ञान और शोध को शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उनके समय में लोहा, पत्थर, वृक्षों और कपास जैसे विषयों पर प्रयोग करवाए गए। इन प्रयोगों के निष्कर्षों को व्यवस्थित रूप से संकलित कर पुस्तकों का स्वरूप दिया गया। यह उस दौर के लिए अत्यंत प्रगतिशील सोच मानी जाती है, जब अधिकांश शासक युद्ध और विस्तार तक ही सीमित रहते थे। प्रताप ने यह संदेश दिया कि किसी भी राज्य की वास्तविक शक्ति केवल सेना नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुसंधान और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग में निहित होती है।

अकाल से निपटने के प्रयास

महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी दूरदर्शिता जल संरक्षण के क्षेत्र में दिखाई देती है। अकाल और जल संकट की आशंकाओं को देखते हुए जल संरक्षण को शासन की प्राथमिकता बनाया। मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में तालाब, जलाशय और अन्य जलस्रोतों का निर्माण कराया। उस समय तैयार अनेक जलस्रोत आज भी लोगों की प्यास बुझा रहे हैं और कृषि कार्यों में सहायक बने हुए हैं। यह सिर्फ निर्माण नहीं था, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की व्यापक सोच थी।

विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग

महाराणा प्रताप को युद्धों के साथ-साथ कई बार अकाल जैसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हुईं। उनका जीवन यह भी सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियां कभी भी प्रगति की राह में बाधा नहीं बनतीं। संघर्षों से घिरे रहने के बावजूद उन्होंने विकास कार्यों को नहीं रोका। उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक आदर्श शासक वही होता है, जो वर्तमान की समस्याओं का समाधान करते हुए भविष्य की जरूरतों को भी समझे।

-सोर्स: 'आईने अकबरी', 'चक्रपाणि मिश्र और साहित्य', 'राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप'

सहयोग: इतिहासकार डॉ. श्रीकृष्ण जुगनू, चंद्रशेखर शर्मा

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Published on:

17 Jun 2026 02:37 pm

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