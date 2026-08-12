Rajasthan ACB : ‘घूस दो, सैंपल PASS कराओ!’, 10 हज़ार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर

राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की उदयपुर इकाई ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने सलूंबर में कार्रवाई करते हुए फूड सेफ्टी ऑफिसर (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) घनश्याम सोलंकी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। आरोपी अधिकारी दुकानदारों से फूड सैम्पल चेक करने और उनके खिलाफ कार्रवाई न करने के एवज में लगातार अवैध राशि की मांग कर रहा था।