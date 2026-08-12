Rajasthan ACB : ‘घूस दो, सैंपल PASS कराओ!’, 10 हज़ार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर

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राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की उदयपुर इकाई ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने सलूंबर में कार्रवाई करते हुए फूड सेफ्टी ऑफिसर (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) घनश्याम सोलंकी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। आरोपी अधिकारी दुकानदारों से फूड सैम्पल चेक करने और उनके खिलाफ कार्रवाई न करने के एवज में लगातार अवैध राशि की मांग कर रहा था।
एसीबी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी घनश्याम सोलंकी रिश्वत की एक किश्त के रूप में 10,000 रुपए सत्यापन के दौरान ही ले चुका था। इसके बाद मंगलवार को जैसे ही उसने परिवादी से बाकी के 10,000 रुपए स्वीकार किए, मुस्तैद एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सलूंबर क्षेत्र में स्थानीय दुकानदारों और खाद्य कारोबारियों से सैम्पलिंग और निरीक्षण के नाम पर डरा-धमकाकर रिश्वत मांगने की शिकायतें एसीबी को लगातार मिल रही थीं। परिवादी की शिकायत मिलने के बाद एसीबी उदयपुर ने गोपनीय तरीके से मामले का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान भी आरोपी अधिकारी ने 10,000 रुपए ऐंठ लिए थे और बाकी राशि लेते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ इस सफल कार्रवाई को अंजाम देने में एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों की मुख्य भूमिका रही। पूरी कार्रवाई एसीबी उदयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक (DIG) डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में संपन्न हुई। एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) अनंत कुमार के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर ट्रैप की योजना को अंजाम दिया।
फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी फूड सेफ्टी ऑफिसर घनश्याम सोलंकी के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Anti-Corruption Act) की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।
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