महाराणा प्रताप थे हल्दीघाटी युद्ध के असली विजेता

‘पग पग भम्या पहाड,धरा छोड राख्यो धरम।’

‘महाराणा मेवाङ, हिरदे बसिया हिन्द रै॥’

महाराणा प्रताप को हल्दीघाटी युद्ध का वास्तविक विजेता मानने के पक्ष में मौटे रूप से 9 प्रमुख बिंदु गिनाए जा सकते है ।

अकबर का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ- मुगल सम्राट अकबर का लक्ष्य महाराणा प्रताप को बंदी बनाना या उनकी अधीनता स्वीकार करवाना था। युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप स्वतंत्र रहे और मुगलों के हाथ नहीं आए।

महाराणा प्रताप ने आत्मसमर्पण नहीं किया- हल्दीघाटी के बाद भी महाराणा प्रताप ने कभी मुगल सत्ता के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। जीवन के अंतिम क्षण तक वे स्वतंत्र शासक बने रहे।

मेवाड़ का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ- यदि मुगलों की निर्णायक विजय होती तो मेवाड़ का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेवाड़ स्वतंत्र रहा और संघर्ष जारी रहा।

युद्ध के बाद प्रतिरोध जारी रहा- हारने वाला पक्ष सामान्यत: प्रतिरोध की क्षमता खो देता है, जबकि महाराणा प्रताप ने युद्ध के बाद भी मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और अपनी शक्ति को पुनर्गठित किया।

दिवेर युद्ध में निर्णायक सफलता- 1582 के दिवेर युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल चौकियों को ध्वस्त कर मेवाड़ के बड़े भाग को पुन: मुक्त करा लिया। यह हल्दीघाटी के संघर्ष की दीर्घकालिक सफलता थी।

अधिकांश मेवाड़ पर पुन: अधिकार- अपने जीवनकाल में महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोडक़र मेवाड़ के अधिकांश भूभाग पर पुन: नियंत्रण स्थापित कर लिया था।

अकबर को बार-बार अभियान चलाने पड़े- यदि हल्दीघाटी में मुगलों की पूर्ण विजय हुई होती तो अकबर को बार-बार मेवाड़ के विरुद्ध अभियान नहीं चलाने पड़ते। लगातार सैन्य प्रयासों के बावजूद वह महाराणा प्रताप को झुका नहीं सका।

नैतिक और वैचारिक विजय- हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की नैतिक और वैचारिक विजय हुई। वे स्वतंत्रता, स्वाभिमान और राष्ट्रगौरव के प्रतीक बनकर उभरे। उन्होंने यह सिद्ध किया कि दृढ़ संकल्प के साथ सीमित संसाधनों के बावजूद आत्मसम्मान की रक्षा की जा सकती है।

इतिहास और जनमानस ने प्रताप को विजेता माना- आज भारत में हल्दीघाटी का स्मरण होते ही वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है, जबकि मुगलों की और से युद्ध का नेतृत्व करने वालों को वैसी लोक स्वीकृति नहीं मिली। जनमानस की स्मृति में प्रताप ही इस संघर्ष के नायक और विजेता हैं। हल्दीघाटी का युद्ध सैन्य दृष्टि से भले अनिर्णायक माना जाए, लेकिन अकबर का उद्देश्य विफल होना, महाराणा प्रताप का कभी अधीनता स्वीकार न करना, दिवेर की विजय, मेवाड़ की पुनप्र्राप्ति और स्वतंत्रता के आदर्श की रक्षा ये सभी तथ्य सिद्ध करते हैं कि महाराणा प्रताप ही हल्दीघाटी युद्ध के वास्तविक विजेता थे।