तकनीक और नीति के तालमेल से बदलेगी खेती की तस्वीर

खेत तक पहुंचे डेटा का लाभ

आधुनिक कृषि में प्रतिदिन भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न हो रहा है। चुनौती यह है कि उपग्रहों, सेंसर्स और जलवायु मॉडलों से प्राप्त जटिल जानकारी को किसानों के लिए सरल और उपयोगी सलाह में कैसे बदला जाए। भारतीय विज्ञान संस्थान के एआइ एवं रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी पार्क में विकसित एआइ आधारित हीट-स्ट्रेस पूर्वानुमान प्रणाली, किसानों को पहले से चेतावनी देकर फसलों को अत्यधिक गर्मी से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकती है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट और एग्रीकल्चरल डवलपमेंट ट्रस्ट, बारामती जैसी पहल तथा खेतीबडी जैसे एग्रीटेक प्लेटफॉर्म किसानों को डिजिटल फार्म रिकॉर्ड, उपग्रह आधारित विश्लेषण और एआइ संचालित कृषि सलाह उपलब्ध करा रहे हंै।

ड्रोन, रिमोट सेंसिंग और आइओटी सेंसर फसलों, मिट्टी की नमी, जल उपलब्धता, पोषक तत्वों की कमी और कीट प्रकोप की वास्तविक समय में निगरानी कर रहे हैं। एआइ विश्लेषण के साथ इन तकनीकों का संयोजन पानी, उर्वरक और अन्य संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद कर सकता है, जिससे लागत घटेगी और उत्पादकता बढ़ेगी। यह कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि को सशक्त बनाने के लिए नवाचार, जलवायु-लचीलापन, बाजार सुधारों और किसान-केंद्रित नीतियों के समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया है और अब भारत की कृषि विस्तार प्रणाली, विशेष रूप से कृषि विज्ञान केंद्रों को डिजिटल कृषि की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा।

नाबार्ड के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी डॉ. सुधांशु केके मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विज्ञान केंद्रों को जलवायु पूर्वानुमान, उपग्रह डेटा और डिजिटल सलाह को किसानों तक व्यावहारिक रूप में पहुंचाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सहभागी शिक्षण अभियान को मजबूत करना आवश्यक है।