450 साल पहले महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था हल्दीघाटी का युद्ध, परिणाम को लेकर छिड़ी नई बहस

हल्दीघाटी युद्ध में रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति और शासक का सुरक्षित रहना ही जीत का मापदंड था। इस आधार पर महाराणा प्रताप विजयी रहे, क्योंकि अकबर का उद्देश्य प्रताप को बंदी बनाना या मेवाड़ को झुकाना था, जिसमें मुगल सेना विफल रही। प्रताप की विजय के सबसे ठोस प्रमाण स्वयं मुगल इतिहास से मिलते हैं। फारसी इतिहासकार बदायूनी की पुस्तक 'मुंतखब-उत-तवारीख' के अनुसार युद्ध के बाद मार्ग में किसी ने भी मुगलों की जीत पर भरोसा नहीं किया। स्वयं अकबर ने मानसिंह के विजय संदेश को नकारते हुए वास्तविक स्थिति जानने के लिए महमूद खां को मेवाड़ भेजा और बाद में मानसिंह व आसफ खां की 'ड्योढ़ी बंद' कर दी, जो मुगलों की हार का अकाट्य प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, 'राजप्रशस्ति' जैसे स्थानीय ग्रंथ भी प्रताप की जीत की पुष्टि करते हैं। युद्ध के बाद मुगलों का अपनी हार का बदला लेने के लिए तड़पना यह सिद्ध करता है कि इस संघर्ष ने मुगलों के अजेय होने के भ्रम को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया।