राजस्थान का ‘मिनी ब्राजील’ बना सिरोही का उड़वारिया गांव, खिलाड़ियों ने कोच को दी अनोखी गुरु दक्षिणा

Football Village Rajasthan: दुनिया इन दिनों फीफा विश्वकप-2026 के रोमांच में डूबी है। बड़े-बड़े स्टेडियमों में गोल की गूंज के बीच राजस्थान के सिरोही जिले का छोटा सा उड़वारिया गांव भी अपने फुटबॉल जुनून से अलग पहचान बना रहा है। कभी संसाधनों और खेल सुविधाओं के अभाव से जूझने वाला यह गांव आज राजस्थान में ‘मिनी ब्राजील’ के नाम से जाना जाने लगा है। यहां की गलियों में बच्चों के कदम फुटबॉल के साथ आगे बढ़ते हैं और युवाओं के सपनों में भी जीत और फुटबॉल का ही जुनून दिखाई देता है।