Sirohi Aburaj Road: सिरोही से 45KM घट जाएगी आबूराज की दूरी, जल्द बनेगी चमचमाती सड़क, फर्म ने किया निरीक्षण

यह कार्य जयपुर की टेकोमो डेक कन्सलटेंट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को दिया है। रिपोर्ट के बाद विभाग उसकी तकनीकी एवं भौतिकी परीक्षण होगा। निर्माण की स्वीकृति के पूर्व वन एवं पर्यावरण विभाग जयपुर में इसकी स्वीकृति के लिए आवेदन किया जाएगा। वन विभाग उस आवेदन को वन्यजीव अभयारण क्षेत्र से सड़क बनाने का प्रस्ताव मय एनओसी भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद सार्वजनिक विभाग इसके निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करेगा और मुआवजा देगा। इसके बाद सड़क निर्माण के लिए निविदा जारी होगी।