Jaipur: होटल में बिजनेसमैन की संदिग्ध मौत, दोस्तों ने कहा- ‘गुरु भाई को मार दिया’, हनुमान बेनीवाल ने सरकार को घेरा

वहीं दूसरी तरफ सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में हाल ही में हुई दो हत्या की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बेनीवाल ने कहा कि सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में संजू शर्मा की हत्या और नारायण विहार थाना क्षेत्र में कारोबारी गुरु प्रसाद चौधरी की हत्या गंभीर घटनाएं हैं, जो अपराधियों के बढ़ते हौसलों को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आमजन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।