Jaipur News: नीट री एग्जाम में AI से जवाब तलाश रही छात्रा की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा- प्रयास बेहद गंभीर

जमानत अर्जी में अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी छात्रा नवयुवती है और उसे मामले की गंभीरता की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा उसके कब्जे से नीट प्रश्न पत्र से जुड़ी किसी तरह की सामग्री नहीं मिली है। उससे पूछताछ भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में उसके भविष्य को देखते हुए उसे आगे न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रखा जाए। विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी छात्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया है।