Sirohi News: 11 बहनों के इकलौते भाई हर्षित बनेंगे जैन मुनिराज, लेंगे दीक्षा, वरघोड़े में गूंजे जयघोष

दीक्षा से पूर्व शुक्रवार सुबह मुमुक्षु हर्षित संघवी का भव्य वरघोड़ा निकाला गया। सिरोही के सिरोड़ी गांव में बैंड-बाजों और जयघोष के बीच निकली शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान हर्षित ने वर्षीदान कर ग्रामवासियों का अभिनंदन स्वीकार किया। हर्षित 11 बहनों के इकलौते भाई हैं। दीक्षा से पूर्व बहनों हेमांगी, प्रियांशी, रूंजु, संयमी, सुविधि, हितांशी, जिनागी, तीर्था, तिथि, ध्यानी सहित सभी ने भावुक होकर कहा कि भाई ने जिनवर के बताए संयम मार्ग को अपनाकर पूरे परिवार का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने परमात्मा से स्वयं को भी चारित्र मार्ग प्राप्त होने की प्रार्थना की।