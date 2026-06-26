26 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Sirohi News: 11 बहनों के इकलौते भाई हर्षित बनेंगे जैन मुनिराज, लेंगे दीक्षा, वरघोड़े में गूंजे जयघोष

सिरोड़ी गांव के 30 वर्षीय हर्षित जितेन्द्र संघवी शनिवार को सांसारिक जीवन का त्याग कर जैन दीक्षा ग्रहण करेंगे। उनके संयम मार्ग अपनाने के साथ ही गांव से दीक्षा लेने वाले मुमुक्षुओं की संख्या बढ़कर 52 हो जाएगी।
2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Jun 26, 2026

Sirohi News

हर्षित जितेन्द्र संघवी। फोटो- पत्रिका

सिरोही। जैन धर्म की प्रभावना और संयम परंपरा के लिए पहचान रखने वाला सिरोड़ी गांव शनिवार को एक और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगा। गांव के 30 वर्षीय हर्षित जितेन्द्र संघवी शनिवार सुबह संयम जीवन स्वीकार कर दीक्षा ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही सिरोड़ी से दीक्षा लेने वाले मुमुक्षुओं की संख्या बढ़कर 52 हो जाएगी। दीक्षा समारोह आचार्य रविरत्नसूरी महाराज की निश्रा में शनिवार सुबह 7.30 बजे आयोजित होगा। इस अवसर पर आचार्य जयेशरत्नसूरी, पंन्यास वैराग्यरत्नविजय, श्रुतरत्नविजय, मुनिराज नम्ररत्नविजय, जिनवररत्नविजय, क्षमावीररत्नविजय एवं भावश्रुतरत्नविजय सहित अनेक संत-साध्वियां उपस्थित रहकर मुमुक्षु को आशीर्वाद देंगे।

यह वीडियो भी देखें

परिवार में 6 सदस्यों ने अपनाया संयम मार्ग

हर्षित संघवी ऐसे परिवार से हैं, जहां संयम की समृद्ध परंपरा रही है। संघवी शांतिलाल पूनमचंद परिवार के अब तक 6 सदस्य दीक्षा ग्रहण कर साधु-साध्वी जीवन अपना चुके हैं। इनमें मुनिराज जिनवररत्नविजय, साध्वी मौलिकरेखाश्रीजी, धन्यरेखाश्रीजी, मोक्षार्थीरेखाश्रीजी, भव्यार्थीरेखाश्रीजी तथा हर्षित की बहन श्रुतरेखाश्रीजी शामिल हैं।

भव्य वरघोड़े में उमड़ी श्रद्धा

दीक्षा से पूर्व शुक्रवार सुबह मुमुक्षु हर्षित संघवी का भव्य वरघोड़ा निकाला गया। सिरोही के सिरोड़ी गांव में बैंड-बाजों और जयघोष के बीच निकली शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान हर्षित ने वर्षीदान कर ग्रामवासियों का अभिनंदन स्वीकार किया। हर्षित 11 बहनों के इकलौते भाई हैं। दीक्षा से पूर्व बहनों हेमांगी, प्रियांशी, रूंजु, संयमी, सुविधि, हितांशी, जिनागी, तीर्था, तिथि, ध्यानी सहित सभी ने भावुक होकर कहा कि भाई ने जिनवर के बताए संयम मार्ग को अपनाकर पूरे परिवार का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने परमात्मा से स्वयं को भी चारित्र मार्ग प्राप्त होने की प्रार्थना की।

आचार्यश्री का हुआ भव्य सामैया

शुक्रवार सुबह पंच महाजन संघ सिरोड़ी एवं आयोजक संघवी परिवार की ओर से आचार्य रविरत्नसूरी महाराज का भव्य सामैया किया गया। गाजे-बाजे के साथ संत-साध्वी भगवंतों का स्वागत किया गया। जब चतुर्विध संघ मुमुक्षु हर्षित के घर आए तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। आबूगोड़ क्षेत्र का सिरोड़ी गांव अपनी धार्मिक परंपराओं और संयम संस्कारों के लिए विशेष पहचान रखता है। गांव से अब तक 17 मुनिराज और 34 साध्वियां सहित कुल 51 मुमुक्षु दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं। हर्षित संघवी इस गौरवशाली परंपरा की 52वीं कड़ी बनेंगे।

महापूजन और अंतिम वायणा

दीक्षा महोत्सव के तहत शुक्रवार को गोडीजी पार्श्वनाथ मंदिर में सिद्धचक्र महापूजन का आयोजन हुआ। संघवी परिवार ने अपने पूर्वजों के आत्मश्रेयार्थ एवं माता-पिता के जीवित महोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष धार्मिक आयोजन करवाए। बड़ी संख्या में आबूगोड़ जैन समाज और प्रवासी श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। दीक्षा से पूर्व मुमुक्षु हर्षित संघवी ने सांसारिक जीवन का अंतिम भोजन (अंतिम वायणा) ग्रहण किया। अब शनिवार को वे सांसारिक जीवन का त्याग कर आजीवन संयम और साधु जीवन की राह पर अग्रसर होंगे।

Tonk News: अरब के खजूरों ने बदली खेती की तकदीर, पूर्व कृषि मंत्री डॉ. प्रभुलाल सैनी ने किया कमाल, मिल रही बंपर फसल

ये भी पढ़ें
Date Palm Crop

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Jun 2026 08:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Sirohi News: 11 बहनों के इकलौते भाई हर्षित बनेंगे जैन मुनिराज, लेंगे दीक्षा, वरघोड़े में गूंजे जयघोष

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sirohi Aburaj Road: सिरोही से 45KM घट जाएगी आबूराज की दूरी, जल्द बनेगी चमचमाती सड़क, फर्म ने किया निरीक्षण

Sirohi Aburaj Road
सिरोही

Abu Road News: अब आबूरोड शहर की एक साथ नहीं होगी ‘बत्ती गुल’, 8 हजार उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी

Abu Road, Electricity Supply
सिरोही

Sirohi Accident: अनियंत्रित कार डिवाइडर फांदकर गलत दिशा में घुसी, मोपेड से टकराकर पलटी, 2 की मौत

Sirohi Accident
सिरोही

राजस्थान का ‘मिनी ब्राजील’ बना सिरोही का उड़वारिया गांव, खिलाड़ियों ने कोच को दी अनोखी गुरु दक्षिणा

Udwariya Village,Mini Brazil of Rajasthan
सिरोही

100 करोड़ रुपए से बदलेगी आबूराज की सूरत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश

Aburaj Bhajanlal Sharma
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.