जगन गुर्जर मर्डर केस: पुलिस ने निकलवाए CCTV फुटेज, जिम्मेदारों पर गाज गिरना तय; विष्णु की गिरफ्तारी से खुलेंगे बड़े राज

अजमेर। घूघरा हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या के मामले में पुलिस व न्यायिक जांच ने गति पकड़ ली है। सिविल लाइंस थाना पुलिस के अलावा महानिरीक्षक जेल ने गुरूवार को हाई सिक्योरिटी जेल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ली। ब्लॉक व सेल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालने के लिए अभय कमांड सेंटर की तकनीकी टीम का सहयोग लिया। प्रकरण में उच्च न्यायालय के संज्ञान के बाद गुरुवार को अजमेर जेल प्रशासन भी सक्रिय हो गया है।