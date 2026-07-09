9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Banswara: निकाह के महज 45 दिन बाद ही शौहर ने पार की सारी हदें, रात 9 बजे चीख उठी बीवी; जानें पूरा मामला

Banswara News: बांसवाड़ा में निकाह के महज डेढ़ महीने बाद बीवी ने शौहर पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया। पीड़िता ने महिला थाने में शौहर, सास-ससुर और ननद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट व तीन तलाक की शिकायत दर्ज कराई। महिला ने मुस्लिम महिला अधिनियम-2019 के तहत कार्रवाई, सुरक्षा और मेडिकल जांच की मांग की है।
2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Arvind Rao

Jul 09, 2026

Banswara Triple Talaq

Banswara Triple Talaq (Photo-AI)

Banswara Triple Talaq: बांसवाड़ा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां निकाह के महज डेढ़ महीने बाद ही बीवी को तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता ने इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। उसने महिला थाने में अपने शौहर, सास-ससुर और ननद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक की गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज कराई है।

निकाह के कुछ दिन बाद ही शुरू हुआ जुल्म

पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसका निकाह इसी वर्ष 20 मई 2026 को दौलत खान के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन जल्द ही ससुराल वालों का असली रंग सामने आ गया। शौहर और ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला से मायके से अतिरिक्त पैसों की मांग शुरू कर दी। जब पीड़िता ने पैसे लाने में असमर्थता जताई, तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। आए दिन उसे गालियां दी जातीं और अपमानित किया जाता था।

बेरहमी से मारपीट और तीन तलाक

विवाद ने 7 जुलाई 2026 की रात को बेहद उग्र रूप ले लिया। पीड़िता के अनुसार, रात के करीब 9 बजे उसके शौहर दौलत खान और ससुर रईस खान ने एक बार फिर से दहेज की मांग दोहराई। जब महिला ने इसका कड़ा विरोध किया, तो दोनों ने मिलकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। इस मंजर के बीच, शौहर दौलत खान ने सभी के सामने तीन बार 'तलाक' बोलकर निकाह तोड़ने का एलान कर दिया। इसके तुरंत बाद पीड़िता को आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया गया।

पुलिस से सुरक्षा और कड़ी कार्रवाई की मांग

ससुराल से निकाली गई पीड़िता ने हिम्मत नहीं हारी और सीधे महिला थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई। पीड़िता ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही, उसने अपनी चोटों की जांच के लिए मेडिकल परीक्षण कराने और ससुराल पक्ष से अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा मुहैया कराने की भी गुहार लगाई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।

भीलवाड़ा: जीजा संग फूल तोड़ने गई थी साली, लौटने के आधे घंटे बाद बेड पर मिली दुर्गा की लाश, पति कालू फंदे से लटका मिला

ये भी पढ़ें
Bhilwara Couple Death

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Jul 2026 09:21 pm

Published on:

09 Jul 2026 09:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara: निकाह के महज 45 दिन बाद ही शौहर ने पार की सारी हदें, रात 9 बजे चीख उठी बीवी; जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Banswara Crime: पुलिस के सामने चलने लगीं तलवारें, जमीन विवाद में 8 लोग अस्पताल पहुंचे

Banswara Land Dispute
बांसवाड़ा

Rajasthan: घर से LDC परीक्षा देने निकली युवती की संदिग्ध मौत, जांच में मिली गर्भवती, अस्पताल में कोई नहीं मिला

Banswara Girl Death
बांसवाड़ा

फीस से ज्यादा पेट्रोल का खर्च! राजस्थान के इस नियम से परेशान वाहन मालिक, बिना फिटनेस दौड़ रहीं हजारों गाड़ियां

Rajasthan Vehicle Fitness Rules
बांसवाड़ा

Rajasthan: RAS में 11 अंकों से चूके चिराग ने मुंह से कलम पकड़कर दी लिपिक परीक्षा, प्रतियोगी छात्रों के लिए बने प्रेरणा

Rajasthan LDC Exam chirag
बांसवाड़ा

Banswara News : सरदार शहर की तर्ज पर माही बांध व चाचा कोटा क्षेत्र को बनाया जाएगा पर्यटन हब, काम शुरू

Good news Mahi Dam and Chacha Kota area developed as tourism hub on lines of Sardar city
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.