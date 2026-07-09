Banswara: निकाह के महज 45 दिन बाद ही शौहर ने पार की सारी हदें, रात 9 बजे चीख उठी बीवी; जानें पूरा मामला

विवाद ने 7 जुलाई 2026 की रात को बेहद उग्र रूप ले लिया। पीड़िता के अनुसार, रात के करीब 9 बजे उसके शौहर दौलत खान और ससुर रईस खान ने एक बार फिर से दहेज की मांग दोहराई। जब महिला ने इसका कड़ा विरोध किया, तो दोनों ने मिलकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। इस मंजर के बीच, शौहर दौलत खान ने सभी के सामने तीन बार 'तलाक' बोलकर निकाह तोड़ने का एलान कर दिया। इसके तुरंत बाद पीड़िता को आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया गया।