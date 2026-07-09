Banswara: निकाह के महज 45 दिन बाद ही शौहर ने पार की सारी हदें, रात 9 बजे चीख उठी बीवी; जानें पूरा मामला

Banswara Triple Talaq (Photo-AI)
Banswara Triple Talaq: बांसवाड़ा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां निकाह के महज डेढ़ महीने बाद ही बीवी को तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता ने इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। उसने महिला थाने में अपने शौहर, सास-ससुर और ननद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक की गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज कराई है।
पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसका निकाह इसी वर्ष 20 मई 2026 को दौलत खान के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन जल्द ही ससुराल वालों का असली रंग सामने आ गया। शौहर और ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला से मायके से अतिरिक्त पैसों की मांग शुरू कर दी। जब पीड़िता ने पैसे लाने में असमर्थता जताई, तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। आए दिन उसे गालियां दी जातीं और अपमानित किया जाता था।
विवाद ने 7 जुलाई 2026 की रात को बेहद उग्र रूप ले लिया। पीड़िता के अनुसार, रात के करीब 9 बजे उसके शौहर दौलत खान और ससुर रईस खान ने एक बार फिर से दहेज की मांग दोहराई। जब महिला ने इसका कड़ा विरोध किया, तो दोनों ने मिलकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। इस मंजर के बीच, शौहर दौलत खान ने सभी के सामने तीन बार 'तलाक' बोलकर निकाह तोड़ने का एलान कर दिया। इसके तुरंत बाद पीड़िता को आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया गया।
ससुराल से निकाली गई पीड़िता ने हिम्मत नहीं हारी और सीधे महिला थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई। पीड़िता ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही, उसने अपनी चोटों की जांच के लिए मेडिकल परीक्षण कराने और ससुराल पक्ष से अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा मुहैया कराने की भी गुहार लगाई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।
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