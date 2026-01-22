‘मियां-बीवी राजी, नहीं मान रहा काजी’ कहकर राजस्थान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश पलटा

राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती में एक महिला अभ्यर्थी की उम्मीदवारी यह कहकर खारिज किए जाने को प्रथम दृष्टया गलत माना है कि उसकी शादी कम उम्र में हुई थी, इसलिए वह जनरल-विधवा श्रेणी के आरक्षण की पात्र नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि विवाह को कभी चुनौती नहीं दी गई हो तो वह कानूनन वैध माना जाएगा और शादी के समय की उम्र विधवा आरक्षण के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकती। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने जनरल-विधवा कोटे का एक पद खाली रखने के निर्देश दिए हैं।