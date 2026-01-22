22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

‘मियां-बीवी राजी, नहीं मान रहा काजी’ कहकर राजस्थान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश पलटा

राजस्थान हाईकोर्ट ने 'मियां-बीवी राजी, नहीं मान रहा काजी' टिप्पणी करते हुए फैमिली कोर्ट का आदेश पलट दिया। कोर्ट ने आपसी सहमति से हुए ‘मुबारात’ तलाक को वैध माना। न्यायालय ने कहा कि जब पति-पत्नी दोनों तलाक पर सहमत हों, तो इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप उचित नहीं है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Arvind Rao

Jan 22, 2026

Rajasthan High Court

Rajasthan High Court Overturns Family Court Order (Photo-AI)

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट, मेड़ता की ओर से मुस्लिम महिला की तलाक याचिका खारिज किए जाने के आदेश को रद्द करते हुए स्पष्ट किया है कि पति-पत्नी की आपसी सहमति से हुआ ‘मुबारात’ (तलाक) मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पूर्णतः वैध है। कोर्ट ने कहा कि ‘मियां-बीवी राजी, तो काजी क्या करेगा’ की भावना मुस्लिम कानून में निहित है।

न्यायाधीश अरुण मोंगा एवं न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने 24 वर्षीय महिला की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि पति की ओर से तीन अलग-अलग तुहर में तलाक दिए जाने तथा बाद में सहमति से लिखित तलाकनामा होने से विवाह पहले ही समाप्त हो चुका था। फैमिली कोर्ट ने गवाहों के अभाव को आधार बनाकर तलाक को अमान्य मानते हुए याचिका खारिज कर दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने कानूनी रूप से गलत ठहराया।

खंडपीठ ने कहा कि संबंधित दंपती सुन्नी मुसलमान हैं और सुन्नी कानून में तलाक के लिए दो गवाहों की अनिवार्यता नहीं है, यह शर्त केवल शिया कानून में लागू होती है। दोनों पक्षों ने अदालत में स्वीकार किया कि पति ने 8 जून, 8 जुलाई और 8 अगस्त 2024 को अलग-अलग तुहर में तलाक दिया था, जिसे पत्नी ने स्वीकार किया। इसके बाद 20 अगस्त 2024 को स्टांप पेपर पर आपसी सहमति से तलाक का लिखित समझौता भी किया गया।

कम उम्र में शादी का हवाला देकर विधवा आरक्षण से वंचित करना गलत : हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती में एक महिला अभ्यर्थी की उम्मीदवारी यह कहकर खारिज किए जाने को प्रथम दृष्टया गलत माना है कि उसकी शादी कम उम्र में हुई थी, इसलिए वह जनरल-विधवा श्रेणी के आरक्षण की पात्र नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि विवाह को कभी चुनौती नहीं दी गई हो तो वह कानूनन वैध माना जाएगा और शादी के समय की उम्र विधवा आरक्षण के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकती। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने जनरल-विधवा कोटे का एक पद खाली रखने के निर्देश दिए हैं।

न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण की एकल पीठ में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि याची ने ओबीसी श्रेणी के तहत आवेदन किया था और साथ ही जनरल-विधवा श्रेणी का लाभ भी मांगा था। चयन प्रक्रिया में वह मेरिट में पाई गई और उसका नाम अस्थायी रूप से चयन सूची में भी आया। बाद में 31 दिसंबर,2025 के एक साझा आदेश से यह कहते हुए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई कि विवाह के समय उसकी उम्र विवाह योग्य नहीं थी, इसलिए वह विधवा आरक्षण की हकदार नहीं है।

कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 का हवाला देते हुए कहा कि भले ही दुल्हन की विवाह योग्य उम्र 18 वर्ष निर्धारित है, लेकिन इस शर्त के उल्लंघन में हुआ विवाह स्वतः शून्य नहीं होता, बल्कि केवल संबंधित पक्ष की मांग पर निरस्त किया जा सकता है। चूंकि याचिकाकर्ता के विवाह को कभी चुनौती नहीं दी गई, इसलिए वह सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए वैध माना जाएगा। ऐसे में विवाह के समय की उम्र को आधार बनाकर विधवा आरक्षण से वंचित करना उचित नहीं है।

पीठ ने यह भी कहा कि भर्ती विज्ञापन की शर्तों में कहीं यह नहीं लिखा है कि यदि किसी महिला की शादी कम उम्र में हुई हो तो वह विधवा आरक्षण के लिए अयोग्य हो जाएगी। जब ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं है, तो विभाग का यह रुख प्रथम दृष्टया उचित नहीं है। पीठ ने निर्देश दिया कि जनरल-विधवा श्रेणी का एक पद फिलहाल खाली रखा जाए।

ये भी पढ़ें

Jaipur: शराब के नशे में नवजात का अंतिम संस्कार करना भूले परिजन, मृत पैदा हुआ था बच्चा, रामनिवास बाग गेट पर छोड़ गए शव
जयपुर
Jaipur Family Forgot Newborn Last Rites

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 11:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / ‘मियां-बीवी राजी, नहीं मान रहा काजी’ कहकर राजस्थान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश पलटा

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भारत-ईयू ट्रेड डील बनेगी संजीवनी, मुक्त व्यापार समझौता होगा ट्रम्प टैरिफ से जूझते निर्यात की उम्मीद

जोधपुर

Silver Rate Today: एक दिन में इतने रुपए सस्ती हो गई चांदी, सोने में 6500 की तेजी, जानिए कीमत

Gold price, 21 January gold price, silver price, 21 January silver price, gold-silver price, silver cheap, gold expensive, सोना कीमत, 21 जनवरी 2026 सोना कीमत, चांदी कीमत, 21 जनवरी 2026 चांदी कीमत, सोना-चांदी कीमत, चांदी सस्ती, सोना महंगा
जोधपुर

Cyber Fraud: राजस्थान पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा, विदेश में बैठकर 5378 सिमों से 32 राज्यों में 11 सौ करोड़ की साइबर ठगी

Cyber ​​fraud, Cyber ​​fraud in Rajasthan, Cyber ​​fraud in Jodhpur, Cyber ​​fraud gang, Cyber ​​fraud gang in Jodhpur, Cyber ​​fraud gang in Rajasthan, Jodhpur News, Rajasthan News, साइबर ठगी, साइबर ठगी इन राजस्थान, साइबर ठगी इन जोधपुर, साइबर ठग गिरोह, साइबर ठग गिरोह इन जोधपुर, साइबर ठग गिरोह इन राजस्थान, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

राजस्थान में यहां फोरलेन फ्लाईओवर का काम शुरू, 90 करोड़ होंगे खर्च; इन 4 प्रमुख मार्गों पर जाम से मिलेगी बड़ी राहत

new flyover
जोधपुर

Jodhpur: रामदेवरा मंदिर में दर्शन करके लौट रहे 4 लोगों की दर्दनाक मौत, 7 घंटे लाइन में लगकर किए थे दर्शन, क्रेन की मदद से निकाले लहुलूहान शव

Jodhpur Accident
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.