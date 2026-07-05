Rajasthan: RAS में 11 अंकों से चूके चिराग ने मुंह से कलम पकड़कर दी लिपिक परीक्षा, प्रतियोगी छात्रों के लिए बने प्रेरणा

एडीएम पर्वत सिंह चुण्डावत ने बताया कि परीक्षा दो पारी में हुई। जिले के कुल 19 परीक्षा केन्द्रों पर 4411 महिला, 2038 पुरुष एवं 127 दिव्यांग अभ्यर्थी सहित कुल 6576 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने थे। इनमें प्रथम पारी में 5773 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी एवं 803 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। पहली पारी में 87.78 प्रतिशत अभ्यर्थी उपस्थित रहे। दूसरी पारी में 5752 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे एवं 824 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। इनमें से 21 अभ्यर्थी ऐसे थे, जो सिर्फ पहली परीक्षा देकर दूसरी पारी की परीक्षा छोड़कर चले गए। दूसरी पारी में 87.46 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।