Rajasthan: मंदिर गई NEET छात्रा ने दी जान, कई दिनों से अवसाद में थी, सचिन पायलट ने उठाए गंभीर सवाल

जयपुर। राजधानी जयपुर के बगरू थाना क्षेत्र में नीट परीक्षा देने वाली एक 23 वर्षीय छात्रा ने कथित तौर पर अवसाद के चलते कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। मृतका की पहचान ठीकरिया निवासी कनिका जैन पुत्री कर्पूरचंद जैन के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार वह पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रही थी तथा उसका उपचार भी चल रहा था। इस घटना के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार निशाना साधा है।