4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राज्य

NEET री-एग्जाम से पहले टूटी हिम्मत, नागपुर की छात्रा ने सुसाइड नोट में बयां किया दर्द, लिखा- ‘पहले जैसे फिर नहीं दे पाऊंगी परीक्षा’

NEET Exam Controversy: नागपुर में 20 साल की नीट अभ्यर्थी की आत्महत्या के बाद परिवार ने पेपर लीक और री-एग्जाम की आशंका को इसकी वजह बताया है। छात्रा की किताब में उसका लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Harshita Saini

Jun 04, 2026

NEET Aspirant Suicide

NEET री-एग्जाम से पहले नागपुर में छात्रा ने की आत्हत्या (Photo- X @nabilajamal_)

NEET Aspirant Suicide: नागपुर में रहने वाली 20 साल की एक नीट छात्रा की आत्महत्या के मामले में अब नया खुलासा हुआ है। परिवार का कहना है कि पेपर लीक और परीक्षा दोबारा होने की खबरों ने उसे काफी परेशान कर दिया था। छात्रा की मौत के करीब 14 दिन बाद जब परिवार गांव लौटा तो उसकी किताब में एक नोट मिला। परिजनों का दावा है कि इसी नोट से पता चला कि नीट परीक्षा को लेकर बनी अनिश्चितता और टेंशन की वजह से वह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी।

सुसाइड नोट में क्या लिखा?

परिवार वालों के अनुसार छात्रा की किताब में एक नोट मिला, जिससे उसकी परेशानी का पता चला। नोट में उसने लिखा था कि उसे पूरा भरोसा था कि नीट में उसके अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन अगर दोबारा एग्जाम हुआ तो वह पहले जैसा प्रदर्शन कर पाएगी या नहीं, इसे लेकर कोई गारंटी नहीं है। उसने अपने मम्मी-पापा से माफी भी मांगी और लिखा कि वह उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। परिजनों का कहना है कि परीक्षा रद्द होने के बाद वह बहुत उदास हो गई थी, लेकिन उनको उसकी मानसिक स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं था।

परिवार ने कर्ज लेकर कराई थी पढ़ाई

छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। पढ़ाई में भी वह बहुत होशियार थी और अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रही थी। उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं ती फिर भी उन्होंने उसकी पढ़ाई और कोचिंग के लिए लाखों रुपये का कर्ज लिया। उन्होंने बताया कि नीट का पेपर देने के बाद वह बहुत खुश थी और उसे पूरा भरोसा था कि इस बार उसका मेडिकल कॉलेज में चयन हो जाएगा।

परीक्षा विवाद के बाद बदल गया था व्यवहार

परिवार वालों का कहना है कि पेपर लीक और नीट दोबारा होने की खबरें आने के बाद उनती बेटी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। पहले वह घर में सबसे हंसकर बात करती थी, लेकिन बाद में काफी चुप-चुप रहने लगी। उसने लोगों से मिलना-जुलना और बातें करना भी कम कर दिया था।

शिक्षा व्यवस्था से उठा भरोसा

छात्रा के पिता ने आगे कहा कि अब उनका शिक्षा व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। उन्होंने यहां तक कहा कि उनका छोटा बेटा, जो नौवीं कक्षा में पढ़ता है, उसे भी शायद आगे पढ़ाई न कराएं। उनका मानना है कि अगर मेहनत के बाद भी बच्चों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़े तो उन्हें खेती जैसे काम में लगाना बेहतर है। वहीं, कांग्रेस युवा अध्यक्ष याह घंघोरिया ने परिवार से मुलाकात कर दुख जताया और पढ़ाई के लिए लिए गए कर्ज समेत हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में वे परिवार के साथ खड़े हैं।

ऑनलाइन नहीं होंगे NEET-UG 2026 की एग्जाम, SC ने NTA को निर्देश देने से किया इनकार

ये भी पढ़ें
NEET UG Exam 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट

Published on:

04 Jun 2026 01:28 pm

Hindi News / State / NEET री-एग्जाम से पहले टूटी हिम्मत, नागपुर की छात्रा ने सुसाइड नोट में बयां किया दर्द, लिखा- ‘पहले जैसे फिर नहीं दे पाऊंगी परीक्षा’

बड़ी खबरें

View All

राज्य

ट्रेंडिंग

गलती पर गलती, ऊपर से ‘स्मार्ट डोर’ भी! कैसे 21 लोगों के लिए काल बना मालवीय नगर का होटल फायर

Delhi Malviya Nagar fire agrawal family death
नई दिल्ली

इतने बड़े अग्निकांड के बाद भी मकानों में चल रहे हैं होटल, अब दिल्ली में आएगी नई बी एंड बी पॉलिसी

malviya nagar hauz rani fire
नई दिल्ली

'5 मौतें हुईं और स्वास्थ्य मंत्री मुस्कुराकर दिल्ली चल दिए'; मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद निशांत कुमार पर भड़का विपक्ष

Muzaffarpur hospital fire
मुजफ्फरपुर

नासिक में हेलिकॉप्टर के सामने शादी का प्रपोजल पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने के बाद आर्मी ने कैप्टन से मांगा स्पष्टीकरण

Captain Bharat Bhardwaj Viral Video
मुंबई

खान सर कोचिंग विवाद में नया ट्विस्ट, फायरिंग से इनकार के बीच बंदूक लोड करते दिखा ड्राइवर, वीडियो वायरल

irna-israel war, khan sir coaching video, खान सर
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.