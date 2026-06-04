ये खुदकुशी नहीं, मोदी जी के भ्रष्ट सिस्टम का नतीजा है- NEET परीक्षार्थी की आत्महत्या पर बोले राहुल गांधी

बता दें कि, मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के मगनिया गांव की रहने वाली 18 वर्षीय आकांक्षा चतुर्वेदी नागपुर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। परिवार के अनुसार, परीक्षा देने के बाद वह बेहद खुश थी और उसे उम्मीद थी कि वह 650 से ज्यादा अंक हासिल करेगी। लेकिन जैसे ही परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की खबरें सामने आईं, वह मानसिक तनाव में चली गई। परिजनों का कहना है कि उसने खाना कम कर दिया था और लोगों से बातचीत भी बंद कर दी थी। 20 मई को नागपुर स्थित कमरे में उसका शव फंदे से लटका मिला। बाद में मिले सुसाइड नोट में उसने माता-पिता से माफी मांगते हुए लिखा कि अब उसमें दोबारा NEET परीक्षा देने की हिम्मत नहीं बची है।