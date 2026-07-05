जयपुर में अनूठा ब्लड डोनेशन मीटअप, ‘ट्रेवलर्स’ ने निभाई इंसानियत- डोनेट किया 43 यूनिट ब्लड

ब्लड डोनेशन मीटअप के आयोजनकर्ता बैकपैकर्स एंड ट्रैवलर्स इंडिया (बाटी) जयपुर के समन्वयक महेश पारीक ने बताया कि संगठन का उद्देश्य केवल यात्राओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी है। इसी सोच के साथ आयोजित इस दूसरे ब्लड डोनेशन मीटअप में युवाओं ने बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई। रक्तदान करने वालों में हर आयु वर्ग के लोग शामिल रहे, हालांकि युवाओं की संख्या सबसे अधिक रही।