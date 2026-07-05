राजस्थान: दुकान में घाटा हुआ तो बना तस्कर, ANTF ने दो तस्कर दबोचे, 47 किलो गांजे की खेप पकड़ी

​एएनटीएफ के महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सवाईमाधोपुर के खण्डार निवासी मुकुट बिहारी (36) और हनुमान (30) के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मुकुट बिहारी ने मोबाइल रिचार्ज की दुकान खोली, लेकिन मुनाफा नहीं हुआ तो उसने कमाई का शॉर्टकट अपनाया। उसने मोबाइल रिचार्ज कराने आने वाले ग्राहकों को चुपके से गांजे की छोटी-छोटी पुड़िया बेचना शुरू कर दिया। वर्ष 2020 में उसकी पहचान उड़ीसा के एक तस्कर से हुई, जिसके बाद वह बस और ट्रेन से उड़ीसा जाने लगा। कोरोना महामारी के समय वह मोटरसाइकिल से उड़ीसा से गांजा लाता और श्योपुर व मानपुर (मध्य प्रदेश) सहित अपने गांव के आस-पास के इलाकों में ऊंचे दामों पर बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाने लगा।