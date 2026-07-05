Rajasthan Monsoon Update : डिप्रेशन से राजस्थान में मानसून होगा सक्रिय, सोमवार से भारी बारिश का अलर्ट

प्रदेश में श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा बाड़मेर और बीकानेर में 42 डिग्री, चूरू में 41.7 और फलोदी में 40.6 डिग्री के साथ गर्म जिलों में शामिल रहे। वहीं, राज्य में पिछले 24 घंटे में बारिश की बात करें तो जोधपुर शहर में 31.6, सवाईमाधोपुर में 60, सीकर के श्रीमाधोपुर में 23, चित्तौडगढ़ के निंबाहेड़ा में 28, बारां के शाहबाद में 30 मिलमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा डबोक (उदयपुर) में 12.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि जैसलमेर में 14.6 मिमी बारिश हुई।