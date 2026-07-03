Banswara News : गुड न्यूज, सरदार शहर की तर्ज पर माही बांध व चाचा कोटा क्षेत्र को बनाया जाएगा पर्यटन हब, काम शुरू

राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में स्थित चाचा कोटा क्षेत्र बेहद खूबसूरत, हरा-भरा पर्यटन स्थल है। यह 'सौ टापुओं के शहर' बांसवाड़ा से मात्र 15 किमी दूर माही नदी के बैकवाटर से बने टापुओं और मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। चाचा कोटा क्षेत्र में माही बांध के पानी से घिरे हुए छोटे-बड़े कई प्राकृतिक द्वीप हैं, यह नजारा इस क्षेत्र को बेहद खूबसूरत बनाता है। बारिश के मौसम में यह पूरा क्षेत्र हरी-भरी वादियों और बादलों से घिर जाता है। कोई यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता है​ कि राजस्थान में ऐसा भी क्षेत्र होगा। फोटोग्राफी और शांतिप्रिय यात्रियों के लिए यह स्वर्ग जैसा है। मुख्य शहरों की भीड़-भाड़ से दूर होने के कारण यहां गांव की सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पर्यटक यहां बोटिंग और एडवेंचर का आनंद भी ले सकते हैं।