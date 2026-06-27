Rajasthan Crime: पत्नी के चरित्र पर था शक, पति ने कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या

बता दें कि राजस्थान के अजमेर जिले में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां लव मैरिज के चार साल बाद पति ने मामूली विवाद में अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल, अजमेर के नसीराबाद रोड स्थित माखुपुरा क्षेत्र में फुटपाथ पर झोंपड़ी बनाकर रहने वाले कान्हा भील और उसकी पत्नी माया के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि कान्हा कथित रूप से माया को पास ही पॉलीटेक्निक कॉलेज की दीवार के पीछे ले गया, जहां मारपीट के बाद उसका गला घोंट दिया। आधी रात बाद वह पत्नी के शव को कंधे पर उठाकर परबतपुरा बायपास पुलिया के नीचे पहुंचा और वहीं बैठा रहा। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।