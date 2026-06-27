Rajasthan : वित्त विभाग का सख्त फरमान, अब 30 दिन से ज्यादा एपीओ नहीं रख सकेंगे

Rajasthan : सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को महीनों तक एपीओ रख नियुक्ति लटकाने का खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब पदस्थापन की प्रतीक्षा में यानि एपीओ की अवधि 30 दिन से ज्यादा नहीं होगी। नियम तोड़ा तो अफसर जवाबदेह होंगे। यह नई गाइडलाइन वित्त विभाग की ओर से विशेष सचिव शिवांगी स्वर्णकार ने राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 25-ए के तहत जारी की है। सरकार ने माना कि 1981, 1984 और 2007 के आदेशों की पालना नहीं हो रही। नियम विरुद्ध एपीओ हाइकोर्ट से रद्द हो रहे हैं।