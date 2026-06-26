Banswara Top Crime News : पत्नी हुई गुम, मोबाइल बंद, परेशान परिजनों ने दर्ज कराया मामला

Banswara Top Crime News : राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में क्राइम की 5 प्रमुख न्यूज के बारे में जानें। बांसवाड़ा के पालोदा निवासी किशोर वीरेंद्र बुनकर की संदिग्ध मौत के मामले में जिला बुनकर समाज विकास संस्थान ने गुरुवार दोपहर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि वीरेंद्र बुनकर पुत्र राजू बुनकर का शव हाल ही में खमेरा क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। समाज के प्रतिनिधियों ने आशंका जताई कि यह केवल दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।