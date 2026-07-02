Banswara Monsoon Update : मौसम विज्ञानी बोले, राजस्थान में 3 जुलाई को मानसून के प्रवेश की प्रबल संभावना

Rajasthan Monsoon Update : राजस्थान का चेरापूंजी बांसवाड़ा जिला इस बार मानसून की झमाझम बारिश के लिए एक पखवाड़े से इंतजार कर रहा है। स्थितियां ये हैं कि काश्तकार रोज खेतों में टकटकी लगाए आसमान में देख रहे है पर मेघों की मेहर का इंतजार बना हुआ है। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों ने अंदेशा जताया है कि अरब और बंगाल की खाड़ी का मानसून धीमी गति से वागड़-कांठल में बढ़ रहा है और गुरुवार-शुक्रवार को हल्की तेज बारिश की प्रबल संभावना बन रही है। इस बीच बुधवार रात को दानपुर में करीब 10 बजे तेज बारिश की खुशखबर आने से उम्मीदें और बढ़ गई है।