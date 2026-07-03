Pachpadra Refinery : 13 साल में 42,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ी लागत, इसमें तो बन जाती ‘2’ रिफाइनरी, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2013 में एचपीसीएल और राज्य सरकार के बीच हुए मूल एमओयू के समय रिफाइनरी की अनुमानित लागत 37.229 करोड़ रुपए थी। इसके बाद राज्य में भाजपा सरकार आने पर वर्ष 2017 में परियोजना के कॉन्फिग्रेशन को यूरो-3/4 से अपग्रेड कर बीएस-6 मानकों के अनुरूप किया गया और संशोधित एमओयू किया गया। इस बदलाव के साथ परियोजना की लागत बढ़कर 43,129 करोड़ रुपए पहुंच गई। यानी केवल तकनीकी उन्नयन और वित्तीय पुनर्सरचना के कारण ही करीब 5,900 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत जुड़ गई।