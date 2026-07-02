JDA सीमा विस्तार: 41 नए गांव जुड़े, 12 बाहर; हाईकोर्ट में मामला लंबित, फिर भी सरकार ने जारी की संशोधित अधिसूचना

Jaipur Development Authority: जयपुर: राजस्थान सरकार ने जयपुर विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार को लेकर एक नई संशोधित अधिसूचना जारी की है, जिसने प्रशासनिक और कानूनी हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मात्र नौ महीने के भीतर सरकार ने जेडीए के दायरे में एक बार फिर बड़ा उलटफेर किया है। इस नए आदेश के तहत जहां 41 नए राजस्व गांवों को जेडीए रीजन में शामिल किया गया है। वहीं, पिछले साल जोड़ी गई सूची से 12 गांवों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।