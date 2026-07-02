राजस्थान हाईकोर्ट में उठा जगन गुर्जर की हत्या का मामला, अदालत ने प्रदेश की जेलों को लेकर सरकार को किया जवाब तलब

प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के कल्याण से जुड़े स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि प्रदेश की जेलों में यह क्या हो रहा है। हाई सिक्योरिटी जेल में कैमरे में रिकोर्डिंग नहीं हो रही है। कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रदेश की जेलों में आसानी से मोबाइल पहुंच रहे हैं। यहां तक कि जेल से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी धमकी मिल चुकी है। इसके बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया।