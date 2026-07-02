Rajasthan: ACB की बड़ी कार्रवाई, कृषि अधिकारियों की गाड़ी से 2.63 लाख जब्त, सीलबंद थैली में छिपाए थे रुपए

रामेश्वर सिंह ने बताया कि गुरुवार दोपहर शाहपुरा पुलिया के पास टीम ने वाहन को रोककर तलाशी ली। कृषि अधिकारी महेश कुमार मीणा के सैम्पल की थैली में से 1 लाख 48 हजार 500 रुपए और कृषि अधिकारी चंदाराम गुर्जर की सेम्पल की थैली में से 1 लाख 15 हजार रुपए बरामद हुए। वाहन में कृषि अधिकारी भगवान सहाय यादव और चालक रमेशचन्द्र मीणा भी सवार थे। सभी से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा सभी आरोपितों की जेब में कुल करीब 11 हजार रुपए रखे मिले। रकम किस-किस से लाए थे, इस संबंध में जांच की जा रही है।