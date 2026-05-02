Rajasthan Police का बड़ा खुलासाः बैंक खाते का ‘ये इस्तेमाल’ आपको भी पड़ सकता है भारी, 110 गिरफ्तार

म्यूल अकाउंट एक ऐसा बैंक खाता है, जिसका इस्तेमाल अपराधी साइबर ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध धन को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। यह खाता किसी और के नाम पर होता है, लेकिन उसे नियंत्रित कोई अन्य करता है। इसमें खाताधारक अक्सर अनजान होता है और लालच में आकर अपना खाता अपराधियों को सौंप देता है, जिससे वह खुद कानूनी मुसीबत में फंस जाता है। अक्सर साइबर ठग मजदूरों और गरीबों को लालच देकर इस तरह का खाता उनके दस्तावेज से खुलवाते हैं और ठगी के लिए खुद यूज करते हैं।