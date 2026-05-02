फिल्टर फेल … नलों से निकले पीले बदबूदार पानी ने पकड़ा ‘सफेद झूठ’, बीसलपुर सिस्टम से जयपुर में आया दूषित जल

सूरजपुरा फिल्टर प्लांट से रोजाना शहर की जरूरतों के हिसाब से बीते एक महीने से 60 करोड लीटर पानी ले रहे हैं। तापमान बढने से पानी में एल्गी ज्यादा मात्रा में घुलती है और क्लोरीन के सम्पर्क में आने से पीलापन छोड़ने लगती है। इसी वजह से पानी का रंग पीला हुआ है। पानी का रंग पीला होने को फिल्टर प्लांट की डिजाइन-ड्राइंग और क्षमता से नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि ये अलग विषय है। 2009 व 2022 में भी पानी में पीलापन आया था और यह तापमान आधारित समान्य घटना है। पूरे शहर में सैंपलिंग करा ली है और नतीजे सकारात्मक आए हैं और उपभोक्ता पानी को उपयोग में ले सकते हैं।